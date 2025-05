Motociclistas sobre uso obligatorio de chalecos con placa: “Nos sentimos engañados por el MTC y el Mininter”

A menos de un día para que empiece a regir el uso obligatorio de cascos certificados y chalecos retrorreflectantes con la placa del vehículo en la espalda, diversos gremios de motociclistas respondieron que se sienten burlados y engañados por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y del Ministerio del Interior (Mininter).

Resulta que, tras las mesas de trabajo que sostuvieron en estas semanas, se esperaba que procediera la suspensión de esta medida que se va aplicar, inicialmente, en ocho distritos de Lima y la provincia del Callao. No obstante, el último martes 20 de mayo, voceros del MTC y del Mininter cambiaron de posición y trataron de persuadir a los motociclistas para cumplir con esa polémica exigencia presentada por el Gobierno ante los altos índices de criminalidad.

“Ayer (martes) por la tarde, nos dijeron que en tres horas (por la noche) nos iban a dar una respuesta si procedía o no nuestro pedido de suspensión de la obligatoriedad por 90 días. Ya estamos miércoles, no hay respuesta, y mañana jueves empieza a regir esa obligación. Nos sentimos engañados y burlados”, aseveró a La República José Luis Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP).

La tarde del último martes, los representantes de diversos gremios de motociclistas se reunieron con el viceministro del Despacho Viceministerial de Orden Interno, Maxfredid Pérez, y la jefa de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, Ofelia Soriano, entre otros funcionarios, con el objetivo de encontrar una salida ante las discrepancias. Sin embargo, hasta el momento no hay una decisión.

“Nos están paseando. A un día del inicio de la exigencia del chaleco, no tenemos una comunicación oficial, a pesar de que se comprometieron en ello. En un inicio, aceptaron que era una medida desfasada que no iba a servir para combatir la seguridad ciudadana, pero después cambiaron de posición. Lo cierto es que los delincuentes van a seguir robando y matando con chalecos. No va a tener ningún efecto y se va a afectar a gente honrada”, afirmó David Montes, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope).

“Había voluntad política del exministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, de eliminar el uso obligatorio de chalecos; no obstante, este nuevo ministro Carlos Malaver no comparte esa idea”, lamentó Ricardo Millones, presidente de Asmope.

Exigencias técnicas

Por el momento, el MTC ha ratificado la exigencia del casco certificado y del chaleco con placa para los motociclistas que circulan por el Callao y ocho distritos de Lima, tales como Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, SMP, SJL VMT y VES, que han sido declaradas en estado de emergencia. Agregó que, el sábado 21 de junio, la medida entrará en vigencia en el resto de los distritos de Lima y las demás regiones del país.

“El casco debe cumplir con condiciones técnicas específicas, como tener visor transparente, limpio y sin rayaduras y sistema de retención funcional y seguro. Además, tiene que contar con etiquetas visibles que acrediten su certificación”, precisó.

Los motociclistas y sus acompañantes deben utilizar solo cuatro tipos de cascos de seguridad: el integral (con visor), el cross (con o sin visor, y con visera), el modular (abatible) y el abierto (solo cubre la cabeza). En cambio, tienen prohibido usar cascos tipo gaviota, los de ciclismo y los de seguridad industrial, por no ofrecer una protección adecuada ante impactos. Los conductores y sus pasajeros tampoco tienen que ponerse gorras, dispositivos móviles, lentes de sol ni recubrimientos bajo el casco.

En cuanto a los chalecos retrorreflectantes, este debe mostrar de forma visible el número de placa de la motocicleta. Su uso, según el MTC, mejora la visibilidad del motociclista, especialmente durante la noche o en condiciones de poca luz.

“Las grafías deben ser de color negro y deben tener una altura de 6 cm de alto y 3,5 cm de ancho. El número de la matrícula debe estar inscrito y centrado dentro de un rectángulo de color blanco, con una altura mínima de 8 cm y un ancho de 25,5 cm”, se especifica en la Resolución Directoral n° 008-2025-MTC/18.

Aumenta venta de chalecos

En un recorrido por diversas avenidas, La República pudo comprobar este miércoles que varios motociclistas han empezado a portar el chaleco naranja con bandas retrorreflectantes y con la placa en la parte posterior. “No nos queda de otra que usar. Para los hombres de bien, esta medida no nos afecta”, dijo un motociclista.

La venta de estos chalecos exigidos ha aumentado, además, en las tiendas de Gamarra y Grau. “El precio varía entre los 30 y 40 soles, de acuerdo al material”, dijo una vendedora.

Si los motociclistas no cumplen con esas nuevas obligaciones, podrán ser multados con 428 soles (8% de una UIT) por tratarse de una infracción grave y además acumularán 40 puntos en contra en su brevete. Incluso, se le podrá retener el vehículo como medida preventiva.

Los gremios de motociclistas han anunciado que, de no darse ningún cambio este martes, realizarán protestas frente al Ministerio del Interior, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Palacio de Gobierno.