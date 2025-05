Joven intenta presumir pez que acababa de atrapar: sin querer resbala y lo termina devolviendo al río

Imagina que capturaste un enorme pez y lo presumes frente a cámara, pero sin querer terminas devolviéndolo al agua. Aunque no lo creas, esto le sucedió a un joven que no solo hizo reír a sus amigos que lo acompañaban en ese momento, sino también a miles de cibernautas en TikTok y otras redes sociales, que vieron el video viral.

Las divertidas imágenes fueron publicadas por el usuario Zavarinm (@zavarinm) el pasado 14 de mayo de 2025. Hasta el momento, el video cuenta con más de 34.8 millones de reproducciones en la plataforma. Además, acumula más de 2.1 millones de 'me gustas', 1.2 millones de compartidos y miles de comentarios, todos muy ingeniosos.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, el joven había acudido a pescar en compañía de sus amigos y tuvo la suerte de capturar un enorme pez que, al parecer, sería una carpa. El animal marino no solo tenía un tamaño considerable, también era bastante pesado, ya que el hombre aparece llevándolo con dificultad con ambos brazos.

El joven estaba contento con su captura e intentó presumirla a su amigo que lo grababa con la cámara de su smartphone. Lamentablemente, no se percató de que estaba caminando por un terreno desnivelado, lo que provocó que se resbalara y terminara cayendo al suelo. La caída también provocó que el pez se escapara de sus manos.

El pez, que había sido capturado segundos antes, cayó cerca del agua y, como seguía vivo, comenzó a moverse hasta finalmente regresar al río de donde había sido pescado. Toda esta escena quedó grabada por el compañero del joven, quien no podía contener la risa mientras su amigo se lamentaba y no podía creer la pérdida.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Los usuarios en TikTok reaccionaron con gran humor y creatividad al video del joven que perdió su captura. Entre risas, memes y comentarios ingeniosos, celebraron la ocurrencia del momento y la suerte del pez, que volvió al agua. Estas reacciones ayudaron a que el video se vuelva viral rápidamente en redes sociales.

“El pez: no es la forma de devolverme al agua, pero te agradezco”, “El pez: no me van a creer lo que me pasó hoy”, “El pez tendrá una buena historia para sus nietos”, “El pez ahora sí cree en los milagros”, “Se le perdió el pescado para el almuerzo”, “Cuando no te toca, no te toca”. Estos son algunos de los comentarios del video publicado en TikTok.