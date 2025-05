Se presentó con una máscara de Ghostface ante encargados de lotería. Foto: composición LR/ Twitter Supreme Ventures Ltd

Se presentó con una máscara de Ghostface ante encargados de lotería. Foto: composición LR/ Twitter Supreme Ventures Ltd

Un hombre que se identificó como A. Campbell se convirtió en el protagonista de una historia insólita tras ganar la lotería en Jamaica. El afortunado obtuvo un premio de US$1,17 millones y decidió acudir disfrazado a reclamar su dinero con el rostro cubierto por la icónica máscara de Ghostface, del filme Scream. Campbell, como muchos otros ganadores de la lotería en ese país caribeño, optó por el anonimato. Temía que amigos y familiares lo acosaran a causa del dinero.

Tras enterarse de su suerte, el hombre tardó 54 días en presentarse ante los representantes de Super Lotto, tiempo durante el cual aseguró haberse enfermado del impacto emocional que le generó la noticia.

Hecho generó varias reacciones en redes sociales. Foto: difusión

¿Por qué se disfrazó al momento de recoger el premio?

La decisión de cubrirse el rostro no fue casual. En Jamaica, los niveles de criminalidad y presión social hacia quienes reciben grandes sumas de dinero suelen ser altos. Por esa razón, es común que los ganadores de la lotería utilicen disfraces para proteger su identidad. En este caso, el atuendo elegido por Campbell fue una máscara de Ghostface, que rápidamente se viralizó en redes sociales por lo llamativo de la escena: un hombre enmascarado estrechando manos y recibiendo un cheque gigante.

“Vi los números ganadores, corrí al baño y grité: ¡Gané!”, relató el jamaiquino al diario Jamaica Star. Contó que suele ver el sorteo en televisión y luego verificar sus boletos. Sin embargo, el impacto del premio fue tal que le provocó malestar físico.

PUEDES VER: Niña peruana se despide de sus padres bailando danza típica en su funeral y conmueve a todos

¿En qué invertirá el dinero?

Lejos del derroche impulsivo, Campbell aseguró que quiere administrar su premio con prudencia. Declaró que uno de sus primeros deseos es adquirir una casa. Aunque aún no ha encontrado la propiedad ideal, señaló que iniciará la búsqueda en poco tiempo. “Me gusta manejar bien mis finanzas. No me gusta pedir prestado”, afirmó.

El ganador de la lotería también tiene planes de impulsar su pequeño negocio. No reveló en qué rubro se desempeña, pero dejó claro que pretende ampliarlo y convertirlo en una fuente de ingresos más estable. Además, mencionó su interés por comprar un apartamento. “Me encanta tener dinero. Planeo invertirlo”, dijo sin rodeos durante la ceremonia de entrega del premio, donde posó disfrazado junto a los ejecutivos de la lotería.