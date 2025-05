Papás hacen coreografía de la Joven Sensación en actuación del Día de la madre: 'Sacaron los pasos prohibidos'

Un video publicado en TikTok está causando furor en las redes sociales, debido a que muestra una curiosa coreografía que un grupo de papás realizó por el Día de la Madre en el colegio de sus hijos. El llamativo suceso, grabado en una escuela en Perú, se ha vuelto tendencia no solo a nivel local, también en otros países de Latinoamérica, como México, Colombia, Argentina, etc.

El material audiovisual que muestra la divertida actuación escolar fue compartido en TikTok por el usuario LuisTtica (@lukhai07) y consta de tres partes. En cada una de ellas, los papás bailarines sorprenden a las homenajeadas moviéndose al ritmo de las canciones de tres grupos musicales muy conocidos por el público peruano: Salserín, la Joven Sensación y Skándalo.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, los papás no tuvieron vergüenza en interpretar la popular canción “Una fan enamorada” de Servando y Florentino, los integrantes más conocidos de Salserín. No solo ejecutaron los pasos de baile clásicos, sino que también se animaron a hacer la fotomímica de los labios, imitando cada verso como verdaderos artistas.

Luego de terminar la primera coreografía, las entusiasmadas mamás pidieron otra canción, así que los papás no dudaron en commplacerlas e interpretaron “Tic Tic Tac”, uno de los temas más emblemáticos del grupo peruano La Joven Sensación. Al escuchar la pegajosa melodía, las madres no paraban de aplaudir y vitorear a los talentosos bailarines.

Como punto final de su presentación, los padres de familia sorprendieron una vez más al público al bailar “Colegiala”, uno de los temas más icónicos del grupo Skándalo, que alcanzó gran popularidad en Perú a inicios de los años 2000. Con pasos enérgicos y mucha actitud, cerraron su show entre risas, aplausos y ovaciones.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

La divertida coreografía no solo conquistó al público presente en el colegio, sino que también generó una ola de reacciones en TikTok y otras redes sociales. Miles de usuarios comentaron las imágenes con entusiasmo, destacando el carisma de los papás y compartiendo mensajes cargados de humor, ternura y admiración.

“Sacaron los pasos prohibidos”, “Bendiciones para los papitos”, “Ahora queremos ver a sus esposas para el Día del Padre”, “Ya quisiera que mi esposo sea así” o “Si mi futuro esposo no baila así en el Día de la Madre, me divorcio ese mismo día”, “Ya me veo en las actuaciones de mi hijo, dándolo todo”. Estos fueron algunos de los comentarios de los videos.