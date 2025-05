Adiestrador revela por qué saludar a tu perro al llegar a casa podría ser perjudicial: “Que no te extrañe un infarto”

El simple gesto de acariciar o abrazar a un perro cuando su dueño regresa a casa podría parecer inofensivo, incluso afectuoso. Sin embargo, según Víctor Mañero, adiestrador canino con más de 15 años de experiencia, esta acción podría estar reforzando un comportamiento ansioso y perjudicial para el animal. En una reciente publicación en su canal de TikTok (@adican_adiestradorcanino), Mañero asegura que esta costumbre representa un “error monumental” y advierte sobre las consecuencias físicas y emocionales que podría generar en la mascota.

El video, que se viralizó rápidamente, forma parte de una serie de contenidos donde el experto ofrece consejos para perros solos en casa, centrados en cómo evitar ansiedad en perros mediante prácticas de educación canina. Su enfoque encendió un debate en plataformas como TikTok y Twitter, donde miles de usuarios reaccionaron de forma apasionada a sus afirmaciones.

El error común que cometen los dueños al regresar a casa

Según Mañero, muchos tutores premian sin saberlo estados elevados de estrés en sus perros. “Cuando llegamos a casa, el perro nos recibe con una ansiedad tremenda. Lo coges, lo mimas, y eso es premiar un estado mental inestable. Es cortisol en sangre. No te extrañe que un día se muera de un infarto cuando te vea”, declaró en su video, que superó las 500.000 visualizaciones en menos de una semana.

El especialista sugiere un enfoque más neutral: ignorar al animal durante los primeros minutos tras llegar, hasta que este logre calmarse. Esta técnica, aunque difícil de aplicar emocionalmente, busca interrumpir el ciclo de recompensa a la ansiedad. Según estudios veterinarios recientes, este tipo de trastornos emocionales afectan a entre el 20 y 40% de los perros que viven en entornos urbanos, especialmente aquellos con una rutina poco predecible o escasa estimulación física y mental.

La ansiedad por separación, un fenómeno cada vez más observado tras el regreso a la presencialidad laboral post-pandemia, puede manifestarse a través de ladridos excesivos, destrozos en el hogar, vocalizaciones, e incluso problemas fisiológicos como diarrea o taquicardia. Estos síntomas no solo afectan el bienestar del animal, sino que pueden derivar en complicaciones más graves si no se abordan de forma adecuada.

Las salidas breves de práctica disminuyen la ansiedad anticipatoria. Foto: difusión

Mañero insiste en que saber cómo evitar ansiedad en perros implica comprender los momentos clave en los que se activa su estado emocional: al salir de casa y al regresar. En este sentido, recomienda aplicar la desensibilización progresiva, es decir, acostumbrar al perro a las salidas mediante rutinas predecibles y breves ausencias que luego se extienden gradualmente.

El debate en redes: entre el amor y la corrección del comportamiento

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Cientos de usuarios expresaron su desacuerdo con la idea de ignorar a su perro al regresar a casa. “Yo me pongo igual o peor que mi perruno cuando lo veo. El infarto me puede dar a mí”, respondió un usuario en TikTok. Otro comentó: “Mi mejor momento del día y también me lo quieren quitar”. La viralidad del clip generó un diálogo polarizado entre quienes defienden un enfoque más técnico de la educación canina y quienes priorizan la conexión emocional sin restricciones. Sin embargo, expertos en comportamiento animal coinciden en que el equilibrio entre afecto y disciplina es clave para una convivencia saludable.