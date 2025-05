Perrito se preocupa por su dueño que estaba echado en el suelo: es mecánico y estaba reparando un auto

Un simpático perrito se ha ganado el corazón de miles de cibernautas en las redes sociales, sobre todo de aquellos que son amantes de los animales, luego de protagonizar un emotivo video junto a su dueño, quien trabaja como mecánico. El clip fue compartido en TikTok y, en poco tiempo, se volvió tendencia en países como México, Perú, Argentina, Colombia, entre otros.

El material audiovisual fue publicado por la cuenta El Español (@elespanolcom) el pasado 8 de mayo de 2025 y, hasta el momento, acumula más de 459.600 reproducciones en la plataforma china. Además, cuenta con más de 44.000 'me gusta', cerca de 5.000 compartidos y cientos de comentarios, muchos de ellos encantados con la conducta del perro. ¿Por qué? Te contamos.

¿Qué sucedió en en video?

Como podrás apreciar en las imágenes, el perrito se muestra preocupado al ver que su dueño está tirado en el piso. Por ese motivo, se acerca a él y comienza a tocarlo con su patita para que se levantara. Al ver esto, su propietario le dice que "no pasaba nada", pero el adorable can sigue inquieto, pensando quizás que su humano se había lastimado.

Lo cierto es que el dueño del perrito no estaba herido ni había sufrido ningún accidente. En realidad, el hombre trabaja como mecánico y estaba echado en el piso porque se encontraba reparando un automóvil. Esta situación era desconocida para el animalito, quien, al no entender el contexto, pensó que su querido dueño no podía levantarse debido a algún accidente.

"El tierno momento en que una perrita se preocupa por su dueño al verlo en el suelo. Él es mecánico y está trabajando en un coche", puede leerse en la descripción de este video publicado en TikTok, que se habría grabado en algún lugar de Argentina. No obstante, gracias a que ha sido compartido por miles de usuarios, ha llegado a otros países del mundo.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Los usuarios quedaron profundamente conmovidos por el video y compartieron sus emociones en los comentarios. Muchos destacaron la lealtad y ternura del perrito, mientras que otros expresaron lo afortunados que somos de tener animales tan empáticos. Además, algunos se emocionaron al ver el amor incondicional de las mascotas.

"La perrita: 'En mi vida lo he visto chambear, algo le pasa'.", "No se preocupa por verlo en el suelo, se preocupa por verlo trabajando.", "No nos los merecemos. Jamás seremos dignos de ellos.", "Ella pensó que le pasó algo, pobrecita.", "Pobrecito, se preocupó por su dueño." Estos son algunos de los comentarios en el video.