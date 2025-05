Gallinazo entra a óptica en el Centro de Lima y reacción del dueño sorprende: “Quería visión de águila”

El dueño de una óptica en pleno Centro de Lima no pudo creer lo que estaba viendo mientras realizaba sus actividades diarias en su tienda. En medio de la rutina, con clientes entrando y saliendo, un inesperado visitante irrumpió en el local: un gallinazo. En lugar de entrar en pánico o llamar a los servicios de emergencia, el hombre reaccionó con calma y prontitud. Lo que ocurrió después dejó a los internautas sorprendidos.

La reacción tranquila del dueño ante la sorpresa del gallinazo

La escena, capturada en un video que rápidamente se viralizó en TikTok, mostró cómo el gallinazo ingresó al establecimiento, sorprendiendo a los clientes y al dueño. En lugar de mostrar temor, el hombre, con una expresión serena, se acercó al ave y, con firmeza, pero suavidad, lo tomó con ambas manos. Mientras la cámara grababa, el hombre parecía comprender que el gallinazo no estaba allí para causar problemas, solo para vagar por un rato.

Sin perder la compostura, lo levantó cuidadosamente y lo dirigió hacia la puerta. El video continuó mostrando cómo el dueño de la óptica, con una paciencia admirable, sacó al gallinazo de la tienda y lo dejó libre en la acera. La escena fue digna de risas y asombro, pero también de admiración por la tranquilidad con la que el hombre manejó una situación tan inusual.

Diversas reacciones de los usuarios en TikTok

Los internautas no tardaron en comentar sobre el curioso acontecimiento, destacando lo inusual y entrañable del momento. "El gallinazo: uno no puede medirse la vista ya", bromeó un usuario, sugiriendo que el ave entró a la óptica buscando un examen de la vista. Otros tomaron el hecho con un tono más filosófico: "No me sacaron, me fui", expresó un comentario jocoso, interpretando la escena como si el gallinazo hubiera decidido irse por voluntad propia.

Mientras tanto, algunos aprovecharon para mostrar su aprecio por el animal: "Es solo una hermosa ave, quizá buscaba alimento o estaba en problemas", reflexionaron. Finalmente, algunos no podían evitar reírse del contraste entre el frío clima de la ciudad y la peculiar entrada del gallinazo. "Frío de Fríos", comentó un internauta, haciendo referencia a la temperatura y a lo inesperado del suceso.