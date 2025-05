Suegra le contó a su nuera que su hijo le era infiel y en redes la felicitan: "Gracias a mí"

La progenitora de un joven desató un inesperado revuelo en redes sociales al confesarle a su nuera que su propio hijo la estaba engañando con otra mujer. El testimonio, compartido en un video de TikTok, muestra cómo la suegra decidió advertir a la pareja tras descubrir la infidelidad, generando tanto la confrontación familiar como un aluvión de reacciones en línea.

Hijo fue a reclamarle a su madre: clip es viral

En el clip se observa a la madre narrar su decisión de advertir a la nuera: “Le dije a mi nuera que mi hijo la estaba engañando”. Acto seguido, aparecen imágenes del joven irrumpiendo en casa de su madre con semblante furioso para reclamarle por haber puesto al descubierto su engaño.

La atmósfera, captada con la espontaneidad propia de TikTok, alterna entre la indignación del hijo y la firmeza de la suegra. Cuando el muchacho llega al domicilio, exige explicaciones. En su narración, la progenitora revela que, tras su advertencia, el joven fue literalmente expulsado de su hogar: “Gracias a mí lo echaron de su casa y le quemaron la ropa”.

Reacciones en redes sociales

La publicación rápidamente reunió cientos de comentarios en TikTok felicitando a la suegra por “poner las cartas sobre la mesa”. Un usuario compartió una experiencia similar: “Mi mamá le dijo a mi hermano que la otra jamás iba a ser recibida en su casa y mi hermano dijo que entonces él tampoco iría, y mi mamá le dijo que perfecto”.

Otro aplaudió la valentía de las suegras: “Benditas sean las suegras que no le aguantan ese tipo de infidelidades a los hijos”. Finalmente, varios internautas se identificaron con el dolor de la nuera y la determinación de la madre. “Mi expareja me fue infiel y tuvo un hijo con otra persona. Toda la familia lo cubría y hasta eran cristianos. Un día me recibían a mí y al otro a la otra”, relató una usuaria, recalcando la importancia de la honestidad y el respaldo familiar ante situaciones de engaño.