Wendy Sulca sale en defensa de jóvenes huancavelicanas y lamenta burlas en redes: “Cantan con alma e identidad”

La cantante Wendy Sulca mostró su respaldo público a dos jóvenes huancavelicanas que se viralizaron en TikTok por su singular forma de cantar. Se trata de Gloria Crispín y Sofía Taipe, integrantes del grupo Sentimiento Chopcca, quienes compartieron un video interpretando el tema “Cerveza por qué te busco” con una voz aguda, dulce y particular. Lo que más llamó la atención fue el gesto que realizan al cantar: se tapan la boca con las manos, una costumbre que generó miles de comentarios en redes sociales.

Wendy Sulca ofrece su apoyo a Sentimiento Chopcca

Frente a esta situación, Wendy Sulca no dudó en alzar la voz para defender a las jóvenes artistas andinas. La también cantante folklórica e influencer recordó que ella misma fue objeto de burlas en su niñez cuando su video “Cerveza, cerveza” se volvió viral. “Me convirtieron en meme y todo por ser diferente. Ellas cantan con alma e identidad. No te burles, respétala. Sigan cantando, brillando, lleven su cultura al mundo entero”, escribió en un emotivo mensaje que difundió a través de TikTok, donde acumula millones de seguidores.

Sulca aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje rotundo a favor del respeto cultural y la diversidad. “Cuando no conozcas una cultura, no te burles. Escúchala. Obsérvala. Respétala. Detrás de cada palabra, de cada vestimenta, hay historia, orgullo y resistencia”.

El mensaje de Wendy Sulca fue ampliamente compartido y aplaudido en redes sociales.

¿Por qué se tapan la boca al cantar?

Por su parte, Gloria y Sofía, del grupo Sentimiento Chopcca, explicaron el origen de su particular gesto al cantar. En una entrevista, contaron que taparse la boca es una costumbre ancestral en su comunidad, ya que permite amplificar la voz y darle más fuerza, creando un eco distintivo. “Es nuestra costumbre, taparse la boca. Nos sentimos orgullosas”, señalaron, desmintiendo que lo hagan por timidez, como algunos usuarios insinuaban. Además, compartieron que el tema “Cerveza por qué te busco” fue compuesto por ellas mismas, y representa la alegría y tradición de su pueblo.