Perrito se asusta al ser cargado por hombres con aterradores disfraces: "Llamen a los PAW Patrol"

Un video subido a TikTok se ha vuelto tendencia en las redes sociales, sobre todo en Latinoamérica, ya que muestra la curiosa reacción que tuvo un perrito, luego de que fuera cargado por un grupo de cosplayers. Esto debido a que los jóvenes usaban disfraces que eran realmente aterradores, lo que provocó que el can terminara totalmente asustado.

El material audiovisual, que cuenta con más de 8.1 millones de reproducciones en la plataforma, fue compartido por el usuario "Kenyi Tsuki" (@kenjitsuki), quien era el cosplayer que cargó al perrito. Hasta el momento, el video ha superado el millón de 'likes', así como los 118.000 compartidos y los cientos de comentarios, la mayoría muy ocurrentes.

¿Qué sucedió en el video?

"Se tomaron una foto con nosotros, pero el perro no opina lo mismo. Hermano, está completamente asustado", puede leerse en la descripción de este video. Como podrás apreciar en las imágenes, un hombre de rasgos asiáticos se acercó a los cosplayers y les pidió sacarse una foto con ellos. Los jóvenes aceptaron amablemente, sin imaginar lo que sucedería.

El hombre, que venía acompañado de un pequeño perro, en lugar de cargar a su mascota o encargársela a alguien, decidió dársela a uno de los cosplayers, quien no tuvo problemas en sostenerla en sus brazos. No obstante, el perro se ve visiblemente incómodo y asustado, ya que los disfraces eran bastante terroríficos, incluso había alguien con un cuchillo.

La reacción del simpático perrito, que se ha vuelto una 'estrella' en las redes sociales, no fue notada por su dueño, quien luego de tomarse la fotografía pide que le devuelvan a su mascota, la cual no dejaba de ver a los aterradores cosplayers. Por fortuna para los jóvenes, el sabueso no llegó a morderlos, una reacción bastante común cuando están asustados.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes publicadas en TikTok se viralizaron rápidamente e hicieron reír a millones de usuarios en Perú, México, Colombia, Argentina, entre otros países de Latinoamérica, quienes se conmovieron por la adorable reacción del pequeño can. Algunos incluso se atrevieron a dejar un ocurrente comentario para burlarse de la situación. Aquí algunos de ellos.

"El perro con cara de Llamen a los PAW Patrol", "El perro no sabia si debia morder o lo iban a morder", "El perro: estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover", "El perro: si me muevo, no me ve", "Pobre Firulays, pensó que los del cártel habían llegado por él". Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de TikTok.