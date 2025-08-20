HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Tendencias

Mujer cuelga ropa de su familiar fallecido en curiosa tumba con vidros de cristal: “¿Es sepelio o mudanza?”

Las imágenes dejaron sorprendidos a los usuarios en TikTok, puesto que muchos afirmaron que el difunto descansaría mejor que una persona con vida.

La tumba con todas las pertenencias del difunto dejó sorprendido a los usuarios en TikTok por gozar de todas las comodidades después de la muerte.
La tumba con todas las pertenencias del difunto dejó sorprendido a los usuarios en TikTok por gozar de todas las comodidades después de la muerte. | Foto: composición LR/ TikTok / @mascarada

A menudo, los velorios o sepelios son episodios de gran tristeza para la familia, puesto que ya no volverán a ver a su ser querido. Sin embargo, en TikTok se compartió un video que dejó con los pelos de punta a los miles de cibernautas. En el clip, una mujer llamó la atención al ingresar a la tumba, una especie de cuarto con techo de cristal, donde gozaba de todas las comodidades, entre ellos, un pequeño closet, alfombra, sillas, entre otros artículos.

La escena compartida en la cuenta mascarada, realmente sorprendió. Esto debido, a que, usualmente, los nichos o lugares donde reposan los restos humanos son pequeños espacios donde solo ingresa el ataúd.

PUEDES VER: Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

lr.pe

La tumba parecía una habitación, ya que tenía todas las comodidades de una persona con vida

No obstante, en esta oportunidad, el lugar de descanso de esta persona era una habitación y a un lado se encontraba el cajón con el cuerpo del fallecido. Los deudos se encontraban en la parte superior con ramos de flores y esperando a que iniciara la ceremonia fúnebre.

Por otro lado, la familiar dejaba las prendas de vestir que en vida le pertenecieron al difunto. Las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo y dejar a más de uno con la boca abierta, ya que el fallecido gozaría de mejores comodidades que en vida.

El video compartido en TikTok dejó más de un comentario sobre la diferencia de las tumbas en los últimos años. Foto: composición LR/ TikTok / @mascarada

El video compartido en TikTok dejó más de un comentario sobre la diferencia de las tumbas en los últimos años. Foto: composición LR/ TikTok / @mascarada

PUEDES VER: Familia sorprende al velar a su difunto con gran fiesta: DJ, bailarinas y música electrónica

lr.pe

¿Qué dijeron los usuarios en TikTok sobre la nueva modalidad de entierros?

Un usuario en la popular red social china comentó: “¿Se murió o se mudó para allá?”. Otros usuarios recomendaron ir a “Los Jardines de Humaya”, que parecen una zona residencial”, “Se murió o van a vivir allí”, “Es peligroso porque les pueden robar las cosas”, “Va a vivir mejor que yo”.

Mausoleos con techos de cristal en China

Cabe mencionar que en diversos videos de TikTok, usuarios mostraron mausoleos en China con la temática de techos de cristal. Incluso, se logra visualizar el cuerpo del fallecido convertido en esqueleto. Los cuerpos lucen sentados, mientras que sus familias los visitan y hasta le rezan una oración.

Esta práctica, arraigada en la cultura de la región, busca mantener un vínculo visual con los difuntos, ofreciendo una forma diferente de recordar y honrar su memoria. En algunos casos, los cuerpos son preservados con técnicas especiales para evitar el deterioro, mientras que en otras tumbas solo se exhiben los féretros o urnas.

Notas relacionadas
Tacna: policías realizan diligencia y abren ataúd de mujer en pleno velorio frente a familia

Tacna: policías realizan diligencia y abren ataúd de mujer en pleno velorio frente a familia

LEER MÁS
Familia interrumpe velorio para ver partido de la Copa América y en redes bromean: “Ni muerto me lo pierdo"

Familia interrumpe velorio para ver partido de la Copa América y en redes bromean: “Ni muerto me lo pierdo"

LEER MÁS
Velorios chicha: conoce la popular manera de despedir a los fallecidos

Velorios chicha: conoce la popular manera de despedir a los fallecidos

LEER MÁS
Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

LEER MÁS
Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

LEER MÁS
Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

LEER MÁS
Padre se vuelve famoso al revelar que sus hijas se llaman 'Cristal' y 'Celeste': "Son más hinchas que yo"

Padre se vuelve famoso al revelar que sus hijas se llaman 'Cristal' y 'Celeste': "Son más hinchas que yo"

LEER MÁS
Joven ‘yapea’ S/ 450 en vez de S/ 4.50 en bodega y pasa gran susto: “No me podía devolver”

Joven ‘yapea’ S/ 450 en vez de S/ 4.50 en bodega y pasa gran susto: “No me podía devolver”

LEER MÁS
Joven pide a ChatGPT que cuente del 1 a 10.000 y se enoja cuando la IA se niega: "Se están revelando"

Joven pide a ChatGPT que cuente del 1 a 10.000 y se enoja cuando la IA se niega: "Se están revelando"

LEER MÁS
Profesor de la UNMSM lanza dura crítica a las academias por nivel de ingresantes a la universidad: "Están en nada"

Profesor de la UNMSM lanza dura crítica a las academias por nivel de ingresantes a la universidad: "Están en nada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Tendencias

Joven pide a ChatGPT que cuente del 1 a 10.000 y se enoja cuando la IA se niega: "Se están revelando"

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Padre se vuelve famoso al revelar que sus hijas se llaman 'Cristal' y 'Celeste': "Son más hinchas que yo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota