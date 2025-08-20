La tumba con todas las pertenencias del difunto dejó sorprendido a los usuarios en TikTok por gozar de todas las comodidades después de la muerte. | Foto: composición LR/ TikTok / @mascarada

A menudo, los velorios o sepelios son episodios de gran tristeza para la familia, puesto que ya no volverán a ver a su ser querido. Sin embargo, en TikTok se compartió un video que dejó con los pelos de punta a los miles de cibernautas. En el clip, una mujer llamó la atención al ingresar a la tumba, una especie de cuarto con techo de cristal, donde gozaba de todas las comodidades, entre ellos, un pequeño closet, alfombra, sillas, entre otros artículos.

La escena compartida en la cuenta mascarada, realmente sorprendió. Esto debido, a que, usualmente, los nichos o lugares donde reposan los restos humanos son pequeños espacios donde solo ingresa el ataúd.

La tumba parecía una habitación, ya que tenía todas las comodidades de una persona con vida

No obstante, en esta oportunidad, el lugar de descanso de esta persona era una habitación y a un lado se encontraba el cajón con el cuerpo del fallecido. Los deudos se encontraban en la parte superior con ramos de flores y esperando a que iniciara la ceremonia fúnebre.

Por otro lado, la familiar dejaba las prendas de vestir que en vida le pertenecieron al difunto. Las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo y dejar a más de uno con la boca abierta, ya que el fallecido gozaría de mejores comodidades que en vida.

¿Qué dijeron los usuarios en TikTok sobre la nueva modalidad de entierros?

Un usuario en la popular red social china comentó: “¿Se murió o se mudó para allá?”. Otros usuarios recomendaron ir a “Los Jardines de Humaya”, que parecen una zona residencial”, “Se murió o van a vivir allí”, “Es peligroso porque les pueden robar las cosas”, “Va a vivir mejor que yo”.

Mausoleos con techos de cristal en China

Cabe mencionar que en diversos videos de TikTok, usuarios mostraron mausoleos en China con la temática de techos de cristal. Incluso, se logra visualizar el cuerpo del fallecido convertido en esqueleto. Los cuerpos lucen sentados, mientras que sus familias los visitan y hasta le rezan una oración.

Esta práctica, arraigada en la cultura de la región, busca mantener un vínculo visual con los difuntos, ofreciendo una forma diferente de recordar y honrar su memoria. En algunos casos, los cuerpos son preservados con técnicas especiales para evitar el deterioro, mientras que en otras tumbas solo se exhiben los féretros o urnas.