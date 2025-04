Estudiante aseguró estar enferma para no entregar su tarea, pero su compañero la expone en la playa: “Ni Judas fue tan traicionero”

Una historia compartida en las redes sociales acaparó todas las miradas. En un video de X, se pudo ver que un grupo de estudiantes presentaba un trabajo de exposición. Al culminar con su labor, uno de ellos se quejó con su profesora porque una de sus compañeras no lo apoyó en desarrollar la tarea.

“En conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada”, señalaba el estudiante furioso. De inmediato la joven se defendió y afirmó que todo era una vil mentira. “No es cierto. Estaba enferma”

Exponen a estudiante en la playa, sin embargo, ella dijo que estaba enferma

No obstante, el estudiante volvió a tomar la palabra y remarcó que su compañera “estaba tan enferma que se fue a la playa”. Las declaraciones del joven dejaron a la muchacha en shock, pues no imaginó que su compañero expusiera sus fotografías en el litoral a todo el salón de clase.

En la pantalla del salón, todos sus compañeros vieron sus fotografías posando con algunos amigos cerca de la playa y en traje de baño. Los estudiantes no pudieron contener la risa y el asombro, pues la joven se quedó callada al ser descubierta su mentira.

La estudiante no imaginó que su compañero pondría al descubierto su mentira.

Usuarios de X cuestionaron que obliguen a los estudiantes a hacer trabajos grupales

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en convertirse en virales y los usuarios de X no tardaron en dejar sus divertidos comentarios: "Ni judas fue tan traicionero", “Mi pregunta es por qué obligan a hacer trabajos en grupo? No ven que es contraproducente”, escribió un cibernauta.

Otros, fueron más directos y señalaron: “Los trabajos en grupo son la mejor forma de crear holgazanes, que les gustan pasar con buenas notas a expensas del trabajo de los demás”.