La muerte de Mario Vargas Llosa sorprendió al mundo. El escritor de origen arequipeño falleció el último 13 de abril y más de un programa de televisión reaccionó al fallecimiento del Premio Nobel de Literatura. Uno de ellos, fue un periodista peruano que cometió un error al afirmar que el escritor fue autor de ‘La guerra de las galaxias’. El video no tardó en convertirse en viral en las redes sociales.

Vargas Llosa era uno de los últimos escritores del Boom Latinoamericano, motivo adicional por el que millones de personas lamentaron su partida. Con 89 años de edad, el peruano autor de innumerables libros deja un legado que perdurará a lo largo de muchas generaciones.

Periodista comete lapsus durante programa en vivo: ‘La casa de la tía Julia’ y ‘La guerra de las galaxias’

Es por ello, que periodistas de varios medios de comunicación enviaron sus condolencias a su familia, como el conductor del programa Tiempo Adicional. En el clip de TikTok se le oye decir: “Murió nuestro Premio Nobel. Autor de grandes novelas, ‘La ciudad y los perros’, “La casa de la Tía Julia’”.

En otro momento se refirió a una de las más espectaculares obras, no obstante, cometió un lapsus al señalar que ‘La guerra de las galaxias’ fue creación del escritor peruano. “‘La guerra de las galaxias’ fue un libro bastante complicado para leer”, señaló el hombre de prensa sin notar el terrible error que había cometido.

Video de periodista peruano se convirtió rápidamente en viral en TikTok

Incluso, criticó a su compañero por no ser aficionado a la lectura. “Centurión no te lee”. Como era de esperarse, el clip de TikTok no tardó en convertirse en viral y generó una ola de divertidos comentarios en la popular red social china.

“La guerra de las galaxias es sin duda la mejor novela de Vargas Llosa”, “Cómo olvidar ‘La guerra de galaxias’ cuando Darth Vader dijo: ¿Cuándo se jodió el Perú yodita?”, “Es la Guerra del fin del mundo de MVLL”, “Cómo olvidar su recordada novela titulada La casa de la tía Julia”, escribieron algunos usuarios en redes sociales.

Cabe mencionar, que Mario Vargas Llosa fue autor de ‘La guerra del fin del mundo’ y ‘La guerra de las galaxias’ es una franquicia de ciencia ficción creada por el cineasta George Lucas.

¿De qué trata La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa?

La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa es una novela que recrea la Guerra de Canudos, un conflicto histórico que tuvo lugar en Brasil a finales del siglo XIX. La obra se caracteriza por su documentación exhaustiva y su narrativa apocalíptica.

¿Cuál es el argumento de La guerra de las galaxias de George Lucas?

La trama descrita en las nueve películas que componen la serie principal de Star Wars relata las vivencias de la familia Skywalker, cuyos integrantes son capaces de percibir y utilizar la fuerza, lo cual les permite desarrollar habilidades como la telequinesis, la clarividencia y el control mental, entre otras.