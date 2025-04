Durante una ceremonia oficial por el Día del Niño Peruano en Chimbote, un estudiante de la I.E. Inmaculada de la Merced se convirtió en el protagonista inesperado del evento. Con palabras claras y directas, condenó lo ocurrido con los más de 200 menores que sufrieron intoxicación tras consumir alimentos distribuidos por el programa estatal Wasi Mikuna, antes conocido como Qali Warma.

Frente a autoridades locales, padres de familia y otros estudiantes, el niño tomó el micrófono y, lejos de ofrecer un discurso tradicional, expresó su indignación. “No puedo iniciar mi modesto discurso sin antes mostrar mi solidaridad por los más de 200 niños que han sido intoxicados… Ojalá no le cambien de nombre otra vez, o que mejor le pongan programa de alimentación ‘Muerte Segura’”, afirmó el menor con tono firme.

Escolar criticó a Dina Boluarte durante acto por el Día del Niño en Chimbote

Las palabras más punzantes estuvieron dirigidas a la jefa de Estado, Dina Boluarte. El menor aludió de forma irónica a la presidenta diciendo: “Hoy también de seguro la señora dará su discurso diciendo que está muy preocupada por los niños y luego cantará ‘El gato run run’”. La frase generó reacciones inmediatas entre los asistentes y más tarde, en redes sociales, donde el video de su intervención comenzó a difundirse rápidamente.

El estudiante no se limitó a la crítica. También expresó su rechazo a la impunidad con la que, según él, se manejaron casos anteriores de intoxicación por alimentos escolares. “Hoy se ha hecho normal que, cada cierto tiempo, niños se intoxiquen o hasta mueran y no haya responsables”, declaró. Este comentario encendió nuevamente el debate sobre la gestión y control de calidad en el reparto de comida a colegios en el interior del país.

“¿Dónde está el dinero de los impuestos?”: el reclamo de un niño chimbotano

En otro momento de su discurso, el escolar cuestionó la asignación de recursos públicos. Recordó cómo, en Piura, los padres tuvieron que comprar medicinas por cuenta propia tras la emergencia por las intoxicaciones. “¿Dónde está el dinero de los impuestos que ustedes los adultos cada día pagan?”, preguntó frente a las cámaras. También lamentó que su colegio aún siguiera esperando una nueva infraestructura pese a años de pedidos.

Al final de su discurso, el niño ironía sobre los Rolex de Dina Boluarte. Foto: @tucomunicadorfav

El menor cerró su participación con una frase que mezcló ironía y crítica social: “Bueno, me tengo que ir porque mi lujoso reloj Rolex me indica que ya ha terminado mi tiempo”. Con ese comentario, dejó claro que su intervención no fue casual ni improvisada, sino una denuncia construida desde la experiencia y el hartazgo.

Un discurso que incomodó a más de uno en Perú

El pronunciamiento no solo sorprendió por el contenido, sino también por la valentía del escolar, quien decidió hablar por muchos que sienten que su voz no es escuchada. Mientras tanto, el programa Wasi Mikuna, que cuenta con un presupuesto millonario y busca atender a escolares de zonas vulnerables, volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras este nuevo escándalo.

Programa de alimentación escolar Wasi Mikuna, ¿Cuándo inició?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lanzó el 4 de diciembre de 2024, un nuevo programa nacional de alimentación escolar comunitaria, bajo el nombre de Wasi Mikuna. Aunque se pensó que tendría una mejor gestión que Qali Warma, no trajo cambios significativos. A pesar de las expectativas generadas, la reciente intoxicación de más de 100 escolares a nivel nacional evidenció que, lejos de mejorar, el programa sigue mostrando fallas graves de gestión y negligencia, dejando a muchos cuestionando la efectividad de las reformas propuestas.