Policía encuentra a perrito callejero y decide adoptarlo: "Lo envió a su nueva casa en taxi"

Una oficial de policía se ha ganado la admiración de miles de cibernautas en las redes sociales, sobre todo en TikTok, luego de que adoptara a un simpático perrito callejero que no dejaba de jugar con ella. Como se encontraba trabajando y no podía llevarlo a casa en ese momento, no dudó en pedirle ayuda a un taxista, quien trasladó al can al domicilio de la agente.

Este suceso, que fue captado por una cámara de seguridad, ocurrió en Colombia, según indica El Español, cuenta que compartió el video en redes sociales. Hasta el momento, el tiktok protagonizado por este perrito callejero ya acumula más de un millón de vistas en esta plataforma, además de 88.000 'likes' y miles de compartidos de personas que son amantes de los animales.

¿Qué ocurrió en este video?

Como se aprecia en el video, subido el pasado 13 de abril de 2025, la agente de tránsito estaba trabajando, cuando de pronto, un perrito que llevaba horas deambulando por la zona se acerca y comienza a treparse para jugar con ella. Tan adorable era este can que la oficial no pudo resistirse y decidió adoptarlo de inmediato.

Lamentablemente, estaba en servicio y no podía abandonar su puesto para llevar al perrito a su hogar. Por suerte, en ese instante apareció un noble taxista, a quien le pidió el favor de trasladarlo. El conductor aceptó sin dudar, y ambos subieron rápidamente al can para llevarlo hasta la casa de la agente, donde su familia ya lo esperaba con los brazos abiertos.

Al final del video, se puede ver a este adorable perrito durmiendo plácidamente sobre una cómoda camita que su nueva dueña, la agente de tránsito, le había preparado con cariño. La noble acción de la oficial, identificada como Sandra López, ha sido ampliamente destacada en las redes sociales, donde numerosos usuarios la felicitaron por su empatía y amor hacia los animales.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

La emotiva historia entre la agente de tránsito y el perrito callejero conmovió a miles de personas en redes sociales. En TikTok, los usuarios no tardaron en expresar su admiración y cariño por el noble gesto que tuvo la oficial de policía, llenando la publicación con comentarios llenos de ternura, esperanza y gratitud.

"Todavía tengo fe en la humanidad", "La policía ya se ganó el cielo", "Literalmente amo a la gente que brinda ayuda a esos inocentes", "Qué hermoso gesto, sé feliz, peludito precioso", "Un agente que ame a los animales nunca será un mal agente", "El perrito, desde que la vio, dijo: 'Ella es la indicada'", "Gracias a una buena persona, encontró un hogar para vivir y ser feliz". Estos son algunos de los comentarios del video