Perrito arruina alfombra de aserrín para procesión por Semana Santa y en redes bromean: "Firulais es evangélico"

El perrito no dudó en acercarse a la alfombra de aserrín y comenzó a revolcarse lo que dejó los asistentes sorprendidos. Foto: composición/ TikTok / @pabloambrosio10

Durante la celebración por Semana Santa se realizan una serie de actividades como procesiones de Jesús crucificado. Para ello, se elaboran alfombras con flores de colores o aserrín con imágenes de diversas imágenes religiosas. En TikTok se volvió viral un travieso perrito que no dudó en revolcarse sobre uno de los tapetes para rascarse el cuerpo, lo que acaparó las miradas de todos los asistentes.

Un video compartido en la cuenta @pabloambrosio10, se mostró el preciso instante en que feligreses y sacerdotes esperaban el paso de la estatua sagrada por la colorida alfombra hasta que hizo su aparición la mascota.

Perrito se vuelve viral en TikTok al destruir alfombra de procesión

Sin dudarlo, se dirigió sobre el tapete de aserrín, pues al parecer le picaba su orejita y trató de rascársela sobre el piso. El peludito se lanzó sobre la alfombra y comenzó a darse vueltas, como si estuviera disfrutando el momento.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en TikTok y más de un usuario dejó su divertido comentario. Uno de ellos asumió que al can no le gustaban las celebraciones católicas porque era cristiano. “Firulais es evangélico". Otros, sin embargo, remarcaron que el perrito sufría de otitis, por eso buscaba desesperadamente donde rascarse la orejita. “Yo viendo que el perro padece de otitis y por eso inclina su cabeza y siente comezón.

Origen de las procesiones por Semana Santa

Las procesiones, parte fundamental de todo ese escenario, son uno de los principales medios de los cristianos para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Su origen se remonta al siglo XV, cuando comenzaron a formarse en España las primeras hermandades y cofradías. Estas agrupaciones de fieles nacieron con dos objetivos claros: acompañarse mutuamente en momentos difíciles y, sobre todo, vivir de cerca la Pasión de Cristo.