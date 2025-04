Serenos querían desalojar a persona ciega y ‘Batman’ lo defiende: “El verdadero Caballero de la Noche”

En diferentes distritos de Lima Metropolitana se puede encontrar a un gran número de personas con discapacidad visual, quienes demuestran lo mejor de su arte entonando canciones populares. Uno de ellos fue un hombre que era desalojado, según lo señalan en una grabación de una calle en Miraflores, y afortunadamente lo defendió un sujeto disfrazado como Batman. El video no tardó en volverse viral en TikTok.

En un clip compartido en la cuenta @batmanyrobin.oficial se pudo ver a una persona ciega sentada a un lado de la vereda con un parlante para entonar sus temas musicales. A pocos metros de él, estaba ‘Batman’ con su enorme capa negra que hablaba con dos trabajadores municipales.

El Caballero de la Noche defendió a músico ambulante con discapacidad visual

Al parecer, el Caballero de la Noche pretendía explicarles a los miembros de Serenazgo de Miraflores la razón de la presencia del músico ambulante. Durante varios minutos, el hombre hablaba con los trabajadores municipales.

Aunque no se supo la razón de la conversación, muchos usuarios en TikTok asumieron que se trataba del apoyo que le estaban brindado al hombre con discapacidad visual que solo quería demostrar lo mejor de su arte y buscar un apoyo económico de los peatones.

Usuarios en TikTok aplaudieron a Batman

La grabación de TikTok generó una ola de comentarios. Uno de ellos señaló: “No es un peleador, no es un vigilante. Es un protector, un defensor del pueblo, un símbolo de esperanza, él es Batman”. Otros, tomaron con humor el hecho: “Mientras Spiderman se la pasa bailando”, “Reconozco a un héroe con solo verlo”. No cabe duda que los cibernautas no dejaron de elogiar el comportamiento del ‘Hombre murciélago’: “El verdadero Caballero de la Noche”.