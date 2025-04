El paro de transportistas realizado el último 10 de abril generó un verdadero dolor de cabeza a los limeños, ya que la mayoría de buses acataron la manifestación y dejaron a miles de pasajeros esperando largas horas para dirigirse a su destino. Una de ellas, fue una vendedora de helados que se quejó por el excesivo cobro de pasajes en autos particulares y su molestia fue captada en un video de TikTok.

Mediante una transmisión en vivo de Latina Noticias, la trabajadora le explicó al reportero que se trasladaba de Huachipa al centro de Lima. Según dijo, desde la 1 de la tarde llegó a su paradero para trasladarse y se demoró más de una hora en llegar a su destino.

“Pagué 15 soles en pasajes y no he vendido nada”, lamentó la vendedora de helados

Lo que más le molestó a la mujer fue que pagó 15 soles para llegar al centro de Lima para vender sus helados, pero se lamentó que haya invertido tiempo y dinero con resultados no esperados.

“Me han cobrado el doble. He pagado 15 soles para vender mis helados, pero nadie me los compra”, señaló la vendedora ambulante al periodista. Tras un arduo día de trabajo donde no tuvo buena suerte, ni ventas, la señora afirmó que los pasajes los estaban cobrando demasiado caro.

“Estoy esperando desde la 1 para ir a mi casa”, señaló la vendedora

“Están cobrando 8 o 10 soles. Muy caro. Normalmente, cobran 2 soles o 1.50 a Huachipa. Solo a Huaycán están cobrando 10 a 12 soles. Desde la 1 de la tarde estoy esperando para que me lleven a casa”, continuó la vendedora de helados.

Como era de esperarse, el video de TikTok no tardó en generar una ola de comentarios de los usuarios en las redes sociales.

“Realmente hay personas que la pasan mal, debemos estar muy agradecidos con Dios y pedir por todos ellos”, escribió un usuario. Otro, agregó “Deberían de colaborar”.