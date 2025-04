El ceviche es uno de los platos más representativos del Perú, y para muchos peruanos, encontrar un lugar donde disfrutar de este tradicional manjar es esencial cuando viajan al extranjero. Sin embargo, una peruana vivió una experiencia inesperada al pedir este potaje marino en un restaurante de Holanda. En un video viral de TikTok, mostró los ingredientes pocos convencionales con las que le sirvieron este platillo, como sandía y maracuyá, una versión que difiere mucho del ceviche tradicional peruano.

El clip rápidamente se volvió viral, generando una ola de reacciones y comentarios en redes sociales. Muchos usuarios se sorprendieron por la inusual mezcla de ingredientes en el ceviche, mientras que otros debatieron sobre la autenticidad de la receta.

Peruana visita restaurante en Holanda y queda sorprendida por el ceviche que le sirvieron

Mediante su cuenta de TikTok @stefenholanda, la joven peruana mostró el ceviche que le sirvieron al visitar un restaurante en Holanda. Aunque el platillo traía porciones de pescado, lo que llamó su atención fueron los exóticos ingredientes que acompañaban a este potaje marino.

Según las imágenes del video, se puede observar que el ceviche servido traía ingredientes poco convencionales como sandía, maracuyá, maíz, pepino, pimiento y salsa de palta; una mezcla muy diferente al tradicional ceviche peruano, que incluye pescado fresco, camote, cebolla roja, limón, ají y choclo.

"Estoy en un restaurante holandés y me he pedido un ceviche y me han traído (el platillo con) sandía, maíz, cucumber (pepino), otro maíz chiquitito, el pescado de aquí abajo, tiene maracuyá, un poco de pimiento esto es una salsa de palta", comentó.

Usuarios reaccionan a ceviche holandés

El clip, que ya cuenta con más de 213.800 reacciones, dejó sorprendidos a miles de usuarios, en especial a los peruanos, quienes no dudaron en comentar y expresar su asombro ante el ceviche holandés. "Nunca pedir ceviche fuera de Perú", "A todo le dicen ceviche, cuando el auténtico es el peruano", "El ceviche peruano es de lo mejor", "Ceviche ecuatoriano fuimos muy duros contigo", "Solo en Perú se come rico", "No hay comparación con el ceviche peruano", se lee en los comentarios.