La experiencia de una turista ha generado polémica en las redes sociales. Una joven de Rusia que visitaba Chile decidió probar un ceviche peruano, pero su experiencia fue decepcionante. Tras recibir el plato en el restaurante, expresó su indignación diciendo: “Esto supuestamente es ceviche (entre risas). Primero, esto no es ceviche porque no hay mariscos. Esto es una ensalada y no es muy buena”.

Luego de recibir el plato, la joven confrontó al encargado del local, cuestionando si nunca habían recibido quejas sobre su ceviche. Incluso añadió: “¿Esto tú lo comerías? ¿No te da vergüenza?”. Finalmente, la visitante reclamó al 'jalador' que la llevó al restaurante, quien le había prometido un ceviche peruano. “Este chico me dijo que el ceviche iba a ser peruano y no era ceviche peruano. Era la cosa más asquerosa del mundo. Nos cobraron 7 lucas por esto, nunca más vuelvan”.

La reacción en redes sociales

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar, especialmente por parte de los peruanos, quienes defendieron su gastronomía nacional. Entre los comentarios más destacados, se leyeron frases como:

“Tienen que venir a Perú para que pruebes el verdadero ceviche”.

“Quieren desprestigiar a la gastronomía peruana, más claro que el agua”.

“Ese ceviche peruano que le vendieron en Chile parece una ensalada de cebolla y col”.

“Está bien que cada país quiera hacer el ceviche a su manera, pero lo malo es que dicen que es peruano cuando no lo es”.

Receta del ceviche peruano

El ceviche es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Su preparación es sencilla, pero requiere ingredientes frescos y técnicas precisas. A continuación, te compartimos la receta original del ceviche peruano:

Ingredientes

1 kg de filete de pescado. Puede ser lisa, cojinova, viuda, cabrilla, lenguado, mero, tilapia, cualquier pescado con carne ligeramente firme de color rosado o blanco y sabor delicado

Sal

2 ajíes limo

2 cebollas

Pimienta blanca molida

20 limones

Canchita (opcional)

Camote (opcional)

El ceviche es el plato bandera del Perú. Foto: Bon Viveur

Preparación