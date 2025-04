Influencer genera polémica tras inventarse historia de acoso para promocionar shampoo: "Asumo mi error"

Elena Gortari, popular influencer española con presencia en la plataforma de TikTok, se vio involucrada en una fuerte polémica tras compartir un video que generó reacciones en redes sociales. La joven, que acumula más de 1.5 millones de seguidores en la plataforma, inventó una historia de acoso para promocionar una línea de productos de cuidado capilar.

Dicha estrategia de marketing, que en un principio parecía una broma, desató un aluvión de críticas y llevó a la influencer a eliminar rápidamente el video. El contenido de la grabación parecía ser una situación real en la que Gortari relataba un episodio de acoso vivido en la universidad. Sin embargo, al final del video, se reveló que todo fue parte de una campaña publicitaria.

El video polémico de Elena Gortari que desató la controversia en TikTok

El video de Elena Gortari comenzó de manera aparentemente seria. En él, la influencer relataba con tono nervioso cómo un trabajador de mantenimiento en la universidad supuestamente la acosaba al interactuar constantemente con ella y hacer comentarios sobre su vida personal. La gravedad de la historia aumentó cuando mencionó que el hombre en cuestión tenía una foto suya como fondo de pantalla en su móvil.

Gortari, visiblemente incómoda, confesó sentirse aterrada por la situación, lo que intensificó la atención de sus seguidores. Sin embargo, al final del video, la influencer hizo un giro inesperado en su historia señalando que el supuesto agresor llevaba una bolsa con cabello. "¿Qué pelo? ¡El que te estoy tomando! El pelazo que me deja a mí esta nueva rutina", atinó a mencionar.

La influencer mostró los productos mientras pedía a sus seguidores que mantuvieran en secreto la naturaleza de la campaña. La situación no tardó en generar indignación. Este tipo de marketing de influencers, que en ocasiones busca llamar la atención de los usuarios de manera provocadora, fue recibido con fuertes críticas. Muchos cuestionaron la sensibilidad de Gortari al usar un tema tan serio como el acoso para promover productos de belleza, especialmente cuando existen casos reales de acoso que afectan a muchas personas.

La disculpa de Elena Gortari y su reconocimiento del error

Ante la avalancha de críticas, Elena Gortari no tardó en pronunciarse para disculparse por el uso inapropiado del tema del acoso en su video. La influencer admitió que su intención no era ofender a nadie, pero reconoció que cometió un error al tratar un tema tan sensible como una simple broma para promocionar una marca.

Gortari expresó: "Fue un error. El acoso no es un contexto para generalizar nada. No hubo intención de herir, pero el resultado fue hiriente, ofensivo e innecesario". La joven también explicó que la campaña fue aprobada por la marca con la que colaboró, un detalle que sorprendió aún más a sus seguidores, quienes consideraron que la firma debería asumir parte de la responsabilidad en la creación del contenido.

Además, Gortari dejó claro que aprendería de esta experiencia y que no volvería a cruzar una línea como esa. "Agradezco las críticas para aprender. Esto no se va a volver a repetir. Esta vez he metido la pata…", concluyó. Aunque su disculpa fue bien recibida por algunos, muchos consideraron que el daño ya estaba hecho, especialmente en un contexto en el que el acoso es un tema muy serio y sensible.

¿Dónde se puede denunciar el acoso?

La Defensoría del Pueblo dio a conocer que las personas víctimas o testigos de algún hecho de violencia contra la mujer pueden acudir a tres instituciones públicas:

Policía Nacional de Perú: presenta tu denuncia ante cualquier comisaría en el ámbito nacional.

Poder Judicial: en los juzgados de familia, juzgados de paz y juzgados de paz letrados.

Ministerio Público: fiscalías penales o de familia. O llamando a la línea gratuita 0800-00-205.

En tanto, también pueden apersonarse a los Centros Emergencia Mujer (CEM) donde deberán recibir orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica sin importar la condición social, edad, sexo, estado migratorio o nacionalidad.