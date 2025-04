Tiktoker Milenka se compró sus primeras zapatillas Louis Vuitton y usuarios reaccionan: "Mejor ahorra"

Milenka Nolasco, una tiktoker del distrito de Ate y conocida por su contenido en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al comprarse sus primeras zapatillas Louis Vuitton. Con un millón de seguidores en TikTok, la influencer compartió su experiencia de compra en una tienda de lujo, acompañada de Patricio Parodi, exintegrante de 'Esto es guerra'.

Milenka Nolasco se compra sus primeras zapatillas Louis Vuitton y genera polémica

La tiktoker mostró a sus seguidores el proceso de adquisición de un par de zapatillas valorizado en S/ 3.500, lo que generó una gran cantidad de reacciones entre sus fanáticos y usuarios en redes sociales.

Influencer compartió en vivo sobre la compra de zapatillas. Foto: captura de Kick

Al llegar a la tienda, Milenka vivió un pequeño incidente en la entrada, ya que no pudieron ingresar inmediatamente debido a las restricciones de la tienda, lo que generó un ambiente un tanto tenso. Sin embargo, cuando finalmente logró entrar, la emoción de la compra la superó, aunque se mostró algo nerviosa al enfrentar su primera adquisición en Louis Vuitton. Mientras la vendedora le mostraba las opciones, Milenka confesó que era su primera vez comprando en esa tienda de lujo. Afortunadamente, estuvo acompañada de Patricio Parodi, quien le sugirió varios colores y modelos que podrían ajustarse a sus gustos.

A lo largo de la compra, Patricio reveló que, aunque tiene una billetera Louis Vuitton, no es de adquirir objetos de lujo de manera regular. Tras la adquisición de las zapatillas, Milenka bromeaba sobre su compra, comentando con cierto nerviosismo: "Quiero llorar ¿No puedo devolverlo? Ya no quiero gastar". Sin embargo, a pesar de su broma, se mostró feliz con la adquisición y no dejó de compartir su experiencia con sus seguidores.

¿Qué opinan los usuarios sobre la compra de Milenka?

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios criticaron la compra de la tiktoker, cuestionando su fama momentánea y sugiriendo que mejor ahorrara en lugar de gastar en artículos de lujo. Comentarios como "¿Cómo ganan tanto dinero? ¿En serio ganan tanto?", "Sus seguidores no hagan lo mismo. Si llegan a tener ese dinero, mejor inviertan en sus casas", y "Mejor ahorra", inundaron las plataformas.

Otros usuarios, por el contrario, defendieron a Milenka, argumentando que es su dinero y tiene todo el derecho de gastarlo como quiera, destacando que cada quien puede tomar sus propias decisiones. Sin embargo, entre los comentarios, también hubo quienes recordaron que en ocasiones anteriores Milenka mencionó que no le interesaba gastar grandes sumas en ropa y artículos costosos. Esta contradicción generó cierto asombro, pero, como suele ocurrir en el mundo de las redes sociales, las opiniones fueron diversas.