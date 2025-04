Captan a hincha de Universitario alentando a Alianza Lima en partido de vóley: “No somos enemigos”

Una escena poco común se vivió durante el clásico del vóley peruano, cuando una hincha de Universitario de Deportes fue captada alentando al equipo rival, Alianza Lima. El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, sorprendió a muchos aficionados por el gesto deportivo y de respeto mostrado por la seguidora ‘crema’. En lugar de rivalidades, lo que se vivió fue una verdadera fiesta del deporte, donde la pasión por el vóley superó cualquier camiseta.

Hincha de Universitario alienta a Alianza Lima en clásico de vóley

El clip, difundido en Facebook, muestra el ambiente que se vivía en el clásico de vóley entre Alianza Lima y Universitario, disputado el último domingo 6 de abril. En este encuentro, el equipo ‘blanquiazul’ logró una contundente victoria por 3-0, bajo la dirección del nuevo técnico argentino Facundo Morando.

A pesar del resultado adverso para Universitario, el espectáculo se vivió con entusiasmo desde las gradas. Lo que más llamó la atención fue la actitud de una hincha de Universitario, quien, vistiendo orgullosamente la camiseta ‘crema’, se encontraba rodeada de fanáticos aliancistas, sumándose a las arengas con una sonrisa y sin ningún gesto de confrontación.

Su presencia y energía positiva fueron celebradas por los asistentes, demostrando que la rivalidad deportiva no tiene por qué traducirse en enemistad. La mujer fue vista celebrando junto a la barra aliancista, disfrutando del momento con total respeto y camaradería.

Redes sociales aplauden actitud de tolerancia y respeto entre hinchas

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al video, destacando el ejemplo de tolerancia y unión mostrado por ambas hinchadas. Comentarios como “No somos enemigos”, “Bien por los blanquiazules, tolerancia y respeto, los cremas no son enemigos”, y “La mujer se contagió de la alegría que identifica al buen hincha aliancista” reflejan el espíritu deportivo que se vivió en el recinto. Para muchos, fue un recordatorio de que el deporte puede ser un punto de encuentro, no de división.

Otros usuarios también aplaudieron el ambiente vivido durante el partido y pidieron que este tipo de gestos se repliquen en todos los deportes. “Risas y más, así tiene que ser, sin violencia”, “Todo debe quedar en la cancha, gane quien gane”, fueron algunas de las frases que marcaron tendencia en los comentarios.