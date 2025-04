Peruana le reclama a Shawn Mendes luego de que cantante le firmó autógrafo: "My tapa"

El cantante canadiense Shawn Mendes, conocido por temas como ‘Señorita’, ‘Mercy’ y ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’, llegó a Perú para ofrecer un único y esperado concierto en el recinto Costa 21, ubicado en el distrito limeño de San Miguel. El evento reunió a miles de fanáticos que corearon cada una de sus canciones, demostrando el gran cariño que el público peruano siente por el artista.

Mendes, quien se encuentra retomando sus presentaciones en vivo, incluyó a Lima dentro de su tour, marcando así su regreso a los escenarios sudamericanos.

Un curioso momento fue captado y compartido en la red social TikTok, donde se ve al artista mientras abandonaba el país rumbo al aeropuerto Jorge Chávez. En el video, grabado desde el exterior del vehículo que transportaba a Shawn Mendes, se observa a una emocionada fan peruana que se acerca con un plumón para pedirle un autógrafo. El cantante, con una sonrisa, accede amablemente a firmar, pero sin darse cuenta, se queda con la tapa del marcador mientras la camioneta comienza a avanzar.

La joven, al notar que Mendes no le había devuelto la tapa del plumón, empieza a hacerle señas desesperadas a través del vidrio polarizado de la camioneta. En medio del alboroto, se le escucha gritar en inglés con un simpático acento: “My, my, my tapa”, causando risa y ternura entre los usuarios de redes sociales.

Luego de unos segundos, el intérprete de ‘Stitches’ nota la situación, baja la ventana y con una sonrisa le devuelve la tapa a la fan. Este singular incidente rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando decenas de reproducciones y comentarios que celebraban la humildad y simpatía del cantante.

Concierto de Shawn Mendes en Lima

Tras su paso por Lima, Shawn Mendes agradeció públicamente al público peruano por la calurosa bienvenida y la noche inolvidable que vivió en Costa 21. A través de sus redes sociales, el artista compartió fotos y videos de su visita, destacando el cariño que recibió de sus seguidores y mencionando lo mucho que le sorprendió la energía del público local. Asimismo, expresó su admiración por la belleza natural del Perú, luego de visitar el icónico santuario histórico de Machu Picchu, al que calificó como “un lugar mágico que jamás olvidará”.

Uno de los momentos más emocionantes del concierto fue cuando Mendes invitó al escenario a la artista peruana Renata Flores, con quien interpretó una versión especial de una de sus canciones.