La arquitecta chilena Fran compartió en su cuenta de YouTube lo difícil que fue adaptarse a las costumbres más comunes al mudarse de Chile a Perú. Según comentó, aunque hubo varios aspectos que la sorprendieron, como la gastronomía y la calidez de la gente, uno de los mayores desafíos fue la falta de puntualidad de los peruanos, pues en varias ocasiones ha tenido que esperar hasta por más de una hora a sus compañeros.

Pese a que indicó que en varios países de América Latina las personas no están tan acostumbradas a la cultura de la puntualidad, se nota aún más en Perú. "A veces en Latinoamérica somos impuntuales y particularmente Perú tiene ese concepto, ese tema de la 'hora peruana'. A mí me han hecho esperar a veces una hora o quizás más para entregarme un producto o decirme: 'voy cerca', pero no está llegando. Puede que tan bien tiene que ver un poco con el tráfico", comentó en su canal de YouTube Arquitecta Fran.

Otro aspecto al que le costó adaptarse fue entender el horario de las reuniones en casa, ya que no era común que los invitados llegaran a la hora acordada, sino una hora más tarde. Según su explicación, esto se hacía para no incomodar a los anfitriones con su puntualidad.

"Cuando tú vas a hacer una reunión social en una casa y dices que es a las 5 p.m. nadie llega. Todos llegan a la 6 de la tarde, hora peruana. Quizás para un latinoamericano no es bueno que las personas lleguen puntual porque todavía no están listos y, generalmente, las personas que son puntuales, llegan impuntuales para no incomodar con la puntualidad. Qué loco", detalló.

Asimismo, recordó que en otros países la impuntualidad es considerada una falta de respeto. "En otros países el tema de la puntualidad está muy vinculado con el respeto. Ser impuntual es una falta de respeto, salvo en Sudamérica como en Perú", añadió.

¿Qué otros aspectos de Perú le costó adaptarse?

Otra de las costumbres peruanas a las que le costó adaptarse fue el uso de apodos y diminutivos en la comunicación cotidiana. Términos como 'cholito', 'señito', entre otros, le resultaban totalmente nuevos y ajenos, ya que no eran comunes en su país de origen. Para ella, estos modismos reflejaban una cercanía y calidez en el trato, pero al principio le resultaron sorprendentes y algo difíciles de entender.