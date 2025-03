Perro sorprende a su familia al jugar 'lobo, ¿qué estás haciendo?' y escena es viral: "Un niño más"

En un mundo lleno de videos virales de animales en redes sociales, un perro logró captar la atención de miles de usuarios en TikTok. Este perrito, que vive con una familia, demostró que no solo los humanos pueden disfrutar de los tradicionales juegos infantiles.

Perro sorprende a su familia al jugar 'lobo, ¿qué estás haciendo?'

En el clip compartido por la usuaria @FranciaTerrones, se observa cómo la mascota, con un entusiasmo digno de un niño, participa del clásico juego 'lobo, ¿qué estás haciendo?'.

El momento, cargado de risas y complicidad, dejó claro que los perros pueden ser tan juguetones y expresivos como cualquier miembro de la familia. El video muestra a los miembros de la familia saltando, corriendo y sonriendo mientras el perrito interpreta su papel dentro del juego.

En una de las partes más divertidas del clip, los niños y adultos se dispersan por la casa para evitar que el perro, quien actúa como el lobo, los atrape. La escena demuestra una conexión especial entre las personas y sus mascotas, algo que resonó profundamente con los espectadores de TikTok, convirtiendo este video en un fenómeno viral en cuestión de horas.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

Como era de esperarse, el video del perro jugando a 'lobo, ¿qué estás haciendo?', causó una avalancha de reacciones en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios compartieron su emoción y admiración por la conexión entre la familia y su mascota.

A través de comentarios divertidos y tiernos, muchos seguidores expresaron lo que sentían al ver la escena. Los cibernautas no tardaron en comentar sobre la naturalidad con la que el perro se unió al juego, diciendo frases como: "El perrito: '¿Dónde está el lobo? Ah no, yo soy el lobo'", “Lo mejor que vi hoy”, o “¡Cómo brinca el perrito!". Estos comentarios destacan no solo el asombro ante la participación del perro, sino también lo especial que resulta ver a un animal integrarse a una actividad que habitualmente es exclusiva de los niños.

Además, los usuarios celebraron la interacción positiva entre los miembros de la familia y su mascota. "Una verdadera familia", fue uno de los comentarios más destacados, evidenciando cómo los momentos compartidos con las mascotas pueden fortalecer los lazos familiares.