Venezolana sorprendida por la gran cantidad de compatriotas que anhelan volver de EE. UU. al Perú: "Lloran por regresar"

En los últimos días, ha captado la atención de cibernautas un video viral compartido por una inmigrante venezolana que revela una curiosa tendencia: muchos de sus compatriotas, ahora en Estados Unidos, lamentan no haber regresado a Perú. Aunque la situación en su tierra natal sigue siendo difícil, muchos aseguran que extrañan tanto el suelo peruano que consideran esa tierra como su segunda casa. ¿Por qué este país logra que tantos venezolanos deseen volver?

La extranjera explicó en su publicación de TikTok @gabygompe, que a menudo se encuentra con videos de venezolanos diciendo frases como: “Quiero volver a Perú” o “Extraño más Perú que Venezuela”. Para muchos, la sensación de añorar ese país parece mucho más fuerte que el vínculo con su propio lugar de origen. Y claro, el motivo principal no es solo la seguridad o el trabajo. La comida juega un papel vital. Las arepas venezolanas y la comida peruana parecen tener algo en común: un sabor irresistible que conecta el corazón con los recuerdos.

¿Por qué tanto amor por Perú?

Si bien no existe una sola respuesta clara, muchos inmigrantes venezolanos coinciden en que el trato recibido en Perú, junto con sus tradiciones y el ambiente acogedor, les generó una sensación de pertenencia. A menudo se menciona que el sabor de la gastronomía peruana los hizo sentir en casa, añorando los platillos locales como el ceviche, la papa a la huancaína y la causa limeña.

Este fenómeno de amor por Perú parece trascender la lógica de la geografía. Los venezolanos, al haber llegado a un lugar con una rica cultura gastronómica, unidas a las experiencias de convivencia y afecto, se sienten profundamente conectados. Algunos incluso mencionan que, si regresaran a Venezuela, lo harían “con la esperanza de volver a Perú”. Sin duda, este fenómeno ha dado mucho de qué hablar entre los usuarios de redes sociales.

Usuarios en TikTok comentaron la publicación de la inmigrante venezolana

Como era de esperarse, el clip publicado en TikTok generó una ola de comentarios. Un usuario escribió “Yo extraño mucho Perú, no supero haberlo dejado”, Ya tengo siete años en Perú y de aquí no me voy”, “Soy chilena y la gastronomía de Perú es de otro nivel”, “La comida de Perú es la mejor del mundo”.