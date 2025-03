Peruano vendió ropero de melamina a su amiga y mueble se rompió en plena mudanza: “No me hago responsable”

"Aprovecharse de alguien, no es negocio", respondieron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

Un joven peruano generó un intenso debate en redes sociales luego de compartir un video en el que relata su experiencia al vender un ropero de melamina a su amiga. El caso rápidamente se viralizó en TikTok, pues muchos se sorprendieron con la actitud del vendedor cuando el mueble se rompió durante una mudanza.

La situación tomó un giro inesperado cuando el joven explicó que no asumiría ninguna responsabilidad por el daño al mueble. Su declaración provocó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a discutir sobre la ética de la venta y las condiciones acordadas.

Peruano vendió ropero de melamina a su amiga

En el video compartido en TikTok, el joven contó cómo vendió un ropero o closet de melamina a su amiga. Al principio, todo parecía estar bien: el mueble estaba en buen estado y fue entregado sin ningún inconveniente. Sin embargo, la historia dio un giro cuando la amiga se dispuso a mudarse y el mueble fue trasladado al tercer piso de su nueva vivienda. A pesar de que tres personas participaron en el esfuerzo por subir el mueble, este terminó destrozado en el proceso.

El joven vendedor, al enterarse de lo sucedido, dejó claro en el video que no asumiría responsabilidad alguna por el daño sufrido durante la mudanza. Con un tono firme y tajante, el joven explicó: "Ahora quiere un reembolso, menos mal le dije que no me hacía responsable si algo pasaba en la mudanza".

Según él, ya había dejado en claro, desde el principio, que no se haría cargo si el mueble sufría algún daño durante el traslado. A su juicio, el hecho de que la amiga no hubiera tomado precauciones al momento de mover el mueble no era su responsabilidad y descartó un reembolso. "Todo el mundo sabe que la melamina es frágil, ella pudo haberlo desarmado", respondió el joven a las críticas. Esto desató un torbellino de opiniones entre los cibernautas, quienes comenzaron a cuestionar si su actitud era justa o si debía hacerse cargo del incidente.

Usuarios exigen reembolso

La polémica estalló rápidamente, y las reacciones en redes fueron mixtas. Muchos usuarios no tardaron en exigir que el joven asumiera el reembolso, ya que consideraban que la venta de un mueble en buen estado debería venir con un tipo de garantía, especialmente si no hubo un acuerdo explícito de que el vendedor no asumiría la responsabilidad.

"Aprovecharse de alguien, no es negocio", comentó un usuario, mientras que otro le respondió: "Esos muebles de melamina solo tienen una vida, te aprovechaste al decir, no me responsabilizo si algo pasa en la mudanza".

Por otro lado, otros defendieron al vendedor, argumentando que "si está en su derecho de un reembolso". "El closet estaba en buen estado, no es aprovecharse", escribió otro cibernauta, quien respaldó la postura del joven, insistiendo en que el mueble se entregó correctamente y que los daños fueron un asunto fuera de su control.