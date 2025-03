Ricardo es un joven estudiante peruano que sorprendió a muchos al lograr una hazaña poco común: ingresar en su primer intento a la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Lo que hace aún más impresionante su logro es que, según confesó, no necesitó prepararse en una academia preuniversitaria ni practicar con exámenes de admisión pasados. Apenas culminó el quinto de secundaria, decidió confiar en los conocimientos adquiridos en su colegio y enfrentarse a uno de los exámenes de ingreso más difíciles del Perú.

"No estaba en mis planes ingresar a la UNI. Yo estaba intentando ingresar a universidades del extranjero. Desde pequeño, académicamente me ha ido bien y mi colegio tenía un alto nivel académico (...) Yo no tuve una preparación especializada para el examen de admisión, no estuve en ninguna academia (...) tampoco había hecho un simulacro", comentó en una entrevista para el canal de YouTube Enrro24.

¿Cómo fue su formación académica en su colegio para ingresar a la UNI?

Ricardo explicó que la institución educativa donde cursó sus estudios secundarios se caracterizaba por su rigurosa formación académica, la cual se materializaba en la realización de ejercicios análogos a los exámenes de admisión de la UNI, UNMSM, PUCP, entre otras universidades de prestigio. Esto le permitió aumentar sus conocimientos y estar preparado para este tipo de preguntas.

"Mi colegio tenía un buen nivel académico. Ponían problemas tipo PUCP, San Marcos, UNI y eso me bastó. Yo iba con esa idea (a rendir el examen de admisión)", sentenció.

Ricardo ingresó a la UNI al culminar su quinto año de secundaria. Foto: captura YouTube/Enrro24

¿Cómo le pareció el examen de admisión de la UNI?

Confiando en los conocimientos que le brindó su colegio y en su gran habilidad por los números, Ricardo rindió el examen de admisión de la UNI por la modalidad IEN (prueba dirigida exclusivamente a escolares de quinto de secundaria). Para su sorpresa, los ejercicios no resultaron tan complicados de los que él se había planteado, por lo que pudo resolverlos fácilmente.

"Fui, me senté, empezó el examen y no estaba tan complicado como lo creía. Incluso había problemas que los veía más complicado en mi colegio que en el examen de admisión. Por eso no se me complicó mucho (la prueba). Me fue bastante bien en Habilidad Matemática y Matemáticas. Lo hice al 100%", reveló el joven alumno de la UNI.

Aunque Ricardo confiaba en que su puntaje le aseguraría una vacante en la UNI para la carrera que había elegido como segunda opción; nunca imaginó que lograría alcanzar el primer puesto a Ingeniería Mecánica.

"Yo estaba emocionado porque no me había preparado especialmente para la UNI, pero me había ido recontra bien. Salí contento del examen. Ingresar a la UNI no es cualquier cosa (...) Yo pensé que iba a ingresar a Naval, que era mi segunda opción, pero luego llegan los resultados, salté de emoción", confesó.