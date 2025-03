Loro aterrorizado ‘pide auxilio’ a su dueña al encontrarse muy cerca de un felino y grita: “Abuelita, me come el gato”

Un loro se convirtió en la estrella de las redes sociales. El ave, visiblemente aterrorizada, aparentemente gritó en plena angustia: "Abuelita, me come el gato". ¿La razón de su pánico? Un felino que observaba atentamente al emplumado animal desde su costado mientras este se encontraba sobre una bicicleta. La escena fue tan cómica como impresionante, y no tardó en viralizarse en TikTok, superando los 4 millones de reproducciones.

La situación despertó el debate sobre si realmente es el loro quien pronuncia la frase o si se trata de una persona imitando al ave. Los usuarios de redes sociales están divididos: algunos aseguran que el loro tiene una habilidad insólita para hablar, mientras que otros creen que la grabación es un simple truco de imitación. Sea como sea, el momento se volvió un fenómeno viral.

Video de loro pidiendo auxilio superó 4 millones de reproducciones en TikTok

Con más de 4 millones de reproducciones, muchos se cuestionan si el loro tiene la capacidad de articular tan claramente la frase "Abuelita, me come el gato". Según expertos, las aves pueden imitar sonidos y palabras, pero este nivel de claridad es sorprendente para muchos.

El felino, que estaba a un costado de la bicicleta mirando al loro, no parece muy interesado en su angustia. Quizás, como muchos usuarios comentaron en los videos.

¿Lorito será la nueva estrella de TikTok?

Con tantos comentarios y reproducciones, el loro parece estar en camino a convertirse en una estrella de las redes sociales.

“Es el loro Pepe”, “Se puso pilas para sobrevivir”, “Se le entiende mejor que a los reguetoneros”, “Yo solo pienso en la desesperación que podría estar sintiendo el loro”, “No es el loro, alguien está hablando”, escribieron algunos usuarios en la publicación de TikTok.