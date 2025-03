Mariella Zanetti reclama a Christian Cueva por ‘discriminarla’ y no contactarla para salir: “Yo imitaba a Marisol”

La conocida ex vedette peruana, Mariella Zanetti, sorprendió al público con sus declaraciones hacia el futbolista Christian Cueva. Durante su participación en el programa ¡Qué pincha globos!, Zanetti expresó en forma de broma su molestia por no ser tomada en cuenta por el deportista para sus salidas sociales, lo que ella consideró una discriminación.

En un tono divertido, la también actriz recordó que, a pesar de haber imitado a Marisol en el pasado, Cueva nunca le envió ni un mensaje privado, ni siquiera un simple "like" en sus redes sociales.

Zanetti sobre Cueva: "Yo no sé por qué el señor me ha discriminado de tal manera”

Zanetti resaltó la sorpresa que le causó el hecho de que Cueva haya contactado a otras personalidades, mientras que con ella no hubo ningún tipo de comunicación. "Yo no sé por qué el señor Cueva me ha discriminado de tal manera. Hasta a Dina la ha llamado, no lo puedo creer", mencionó Mariella, cuestionando por qué no recibió el mismo trato.

Incluso se refirió a su relación con el futbolista en tono de broma, mencionando que solía imitar a Marisol, su colega cantante, a quien ella misma nombró "Gordisol". Además, Zanetti no dudó en exponer su cuenta de Instagram, @lazanettioficial, insinuando que el futbolista tal vez ni siquiera la conoce. La exvedette dejó claro que su enojo no solo era por no ser invitada a eventos, sino por sentirse ignorada por alguien de la fama de Cueva.

¿Por Qué Christian Cueva Ignoró a Mariela Zanetti?

El centro de las declaraciones de Mariella Zanetti gira en torno a una cuestión de exclusión social por parte del futbolista. Mientras que Cueva parece mantener contacto con otras figuras del medio, la exvedette siente que ha sido ‘dejada de lado injustamente’.

El tema rápidamente captó la atención de los seguidores de ambos personajes. En las redes sociales, muchos usuarios se mostraron sorprendidos por el reproche de Mariella Zanetti, y no tardaron en dejar sus más hilarantes comentarios que hizo reír a más de uno.

“No la llamó Cueva. Que tal discriminación”, “Fría de frías”, “Que buena”, “Se tenía que decir y se dijo”, escribieron los usuarios en TikTok.

Mariella Zanetti ha logrado mantenerse en el ojo público con su estilo único y sin temor a exponer sus opiniones, como lo hizo esta vez en el popular programa de YouTube.