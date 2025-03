Mariella Zanetti y Farid Ode volvieron a ser noticia al reunirse públicamente para celebrar un importante logro de su hija mayor, Gamille Ode Sánchez, quien completó con éxito su formación como tripulante de cabina en la prestigiosa aerolínea LATAM. Farid Ode también destacó que todo el mérito es de su hija, resaltando el esfuerzo y dedicación que puso en sus estudios para alcanzar su meta.

Por su parte, la joven compartió en su cuenta de TikTok detalles sobre su experiencia y el proceso que siguió para convertirse en tripulante de cabina, brindando información valiosa a sus seguidores y motivando a quienes desean seguir un camino similar.

Gamille Ode revela cómo se convirtió en tripulante de cabina

Gamille Ode inició su camino profesional tras estudiar Turismo, Hotelería y Gastronomía en la universidad. A través de TikTok, la hija de Mariella Zanetti compartió que su formación en LATAM fue un reto exigente, ya que tuvo que pasar por un riguroso proceso de selección y demostrar una preparación excepcional. "Sí, yo, de hecho, entré a la universidad diciendo: 'Okay, voy a ser tripulante de cabina.' No tenía idea de cómo hacerlo. ¿Cómo empezar? No tenía idea de nada. Solo sabía que lo quería hacer", mencionó la joven de 21 años.

La joven de 21 años comentó que a principios de 2025 comenzó un curso ofrecido por la aerolínea, el cual no exigía haber estudiado Aviación para convertirse en tripulante de cabina. Sin embargo, tuvo que superar varias entrevistas y, una vez iniciado el curso, esto no le garantizaba un puesto, ya que debía graduarse con una nota superior a 80.

En cuanto a la dificultad del curso, la hija de Mariella Zanetti y Farid Ode explicó que, para ser tripulante, era necesario aprenderse de memoria un manual completo que incluía procedimientos normales previos al embarque, procedimientos de emergencia, características de los aviones, equipos de emergencia, clases de supervivencia y primeros auxilios, entre muchos otros aspectos fundamentales. Además, destacó que todo este conocimiento debía adquirirse en solo mes y medio, lo que hacía que el proceso fuera intenso y exigente. "Pero más que difícil, es intenso, porque lo que buscan es capacitarse para poder atender cualquier situación a, no sé, treinta mil pies de altura. Así que no, no es solo servir o ser mesera en el aire", agregó.

Gianella confiesa que tenía miedo a fallar

Gianella Ode también confesó que, en varios momentos del proceso, tuvo miedo de fallar y dudó de si sería capaz de lograrlo. Explicó que hubo días en los que incluso le decía a su madre, Mariella Zanetti, que no sabía si iba a poder graduarse: "En algún momento llegué a dudar de mí misma. Hubo días en los que le decía a mi mamá: "No sé si lo voy a lograr", y tenía miedo de fallar".

Sin embargo, gracias a su esfuerzo y dedicación, Gianella logró superar el curso y finalmente alcanzó su meta de convertirse en tripulante de cabina. "Yo estaba muy asustada, la verdad. Y ahora que por fin estoy dentro, no puedo estar más enamorada de la empresa." Además, destacó el gran vínculo que formó con sus compañeros de curso: "Las personas que he conocido en mi grupo, sinceramente, no puedo haber pedido mejor grupo de estudio".