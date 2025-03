Shirley Arica rompió su silencio en el programa ‘El valor de la verdad’, donde compartió una experiencia incómoda que tuvo con Christian Cueva. La modelo relató que, tras una fiesta, el futbolista intentó trasladarla a otro lugar sin su consentimiento, lo que desató una acalorada discusión en el interior del vehículo. Incluso lo amenazó con romperle el auto.

Cuando notó que Christian Cueva la estaba llevando a otro lugar, a pesar que habían quedado para ir a San Miguel, Shirley Arica le pidió que detenga el auto para bajarse y ante la negativa de ‘Aladino’, comenzaron una discusión y el jugador la insultó. “Me dijo que me vaya a la ‘M’. Obviamente su propósito era otro”, acotó la modelo.

Shirley Arica sobre la fiesta con los futbolistas

Este domingo 16 de marzo, Shirley Arica aceptó que estuvo en una fiesta con futbolistas conocidos, en donde estaban Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún. Fue ahí donde la modelo detalló que ‘Aladino’ no le gustó, pero fue muy insistente para que siguieran la reunión en otro lugar.

“Al terminar la fiesta con los futbolistas, querían hacer un after y estaban eligiendo si seguirla en Surco o San Miguel. Yo vivía por San Miguel, por lo que dije: ‘Si van a San Miguel, yo voy, pero si van a Surco, es muy lejos’”, detalló al inicio.

Sin embargo, Christian Cueva tomó otro rumbo y al final no se dirigieron a San Miguel, sino a Surco, lo que hizo que Shirley Arica reaccionara de inmediato y provocó una pelea entre ellos. “Todos quieren ir, pero yo no quiero ir, le dije: ‘Para tu carro’. Te voy a romper la caja de cambios si no te paras”, confesó sobre ese tenso momento.

¿Cómo reaccionó Christian Cueva?

Al final Shirley Arica se bajó del auto de Christian Cueva, entre insultos por parte del futbolista. “Me dijo que me vaya a la ‘M’. Obviamente su propósito era otro”, finalizó la modelo sobre lo que pasó ese día, dejando en claro que la situación la hizo sentirse muy incómoda y eso provocó que tomara una radical decisión al amenazar a Cueva.