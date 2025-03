José Patiño, alumno de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), es conocido no solo por su dedicación a la carrera de salud, sino también por su faceta como creador de contenido. En sus redes sociales, donde comparte su experiencia como estudiante, logró conectar con un público amplio, generando tanto admiración como controversia.

Recientemente, Patiño se convirtió en protagonista de un intenso debate tras comparar las exigencias de su carrera con las de otras disciplinas, particularmente con Ingeniería. La discusión, que surgió en un programa de YouTube llamado Chisme Universitario, fue provocada por unas declaraciones de Patiño que rápidamente generaron reacciones diversas.

Alumno de la UNMSM comparó Medicina con Ingeniería

En el clip compartido en YouTube, José Patiño fue invitado al programa para hablar sobre su experiencia como estudiante de Medicina. Durante la conversación, el joven expresó una opinión que no tardó en captar la atención de los usuarios: “En Medicina no te puedes equivocar, si eres un ingeniero y no instalaste bien algo, está bien, lo sacas y lo vuelves a hacer y lo haces mejor. Tú no puedes fallar en Medicina porque si fallas el paciente es el perjudicado”.

Patiño destacó la enorme responsabilidad que los futuros médicos deben asumir, ya que, según él, los errores en su carrera pueden tener consecuencias irreversibles, a diferencia de otras disciplinas como la Ingeniería, donde los fallos pueden ser corregidos más fácilmente. Además, José Patiño aprovechó para dar un consejo a sus colegas y a los futuros estudiantes de Medicina: “Vas a tratar personas. Eso es lo que todos deberíamos seguir”. Estas palabras, cargadas de reflexión, subrayaron la importancia de una preparación constante y rigurosa en su carrera.

Patiño recalcó que la medicina no solo se trata de conocimientos teóricos, sino de una ética y una responsabilidad profesional que no pueden tomarse a la ligera. El debate generado por sus palabras, sin embargo, no pasó desapercibido y encendió una discusión entre los estudiantes de diversas disciplinas.

Reacciones divididas: "En ninguna carrera se puede fallar"

Las reacciones de los usuarios fueron divididas. Algunos defendieron con vehemencia la postura de Patiño, reconociendo que en Medicina los errores pueden tener consecuencias fatales, mientras que en Ingeniería los daños son reparables con ajustes o modificaciones.

“Si haces mal un diseño se cae un puente, si no revisas bien un avión se cae con todos los pasajeros, si no corroboras bien un ventilador mecánico, una máquina de anestesia, un desfibrilador…”. Este comentario subraya cómo los errores en ambas profesiones pueden tener consecuencias devastadoras, sugiriendo que en ambos campos, la precisión y la preparación son igualmente cruciales.

Otro comentario refutaba el tono de Patiño: “En ingeniería, no es que ‘no te puedas equivocar’. En casos simples, los errores pueden corregirse con ajustes y tiempo, pero en situaciones más críticas, un error puede tener consecuencias catastróficas, como la explosión de una fábrica”. También hubo quien opinó que no se debe endiosar una carrera sobre otra, ya que cada una tiene su propio grado de exigencia y responsabilidad: “En ninguna carrera se puede fallar, endiosar solo a la Medicina es un acto de prepotencia enorme”.