Explorar el mundo se ha convertido en el estilo de vida de miles de viajeros que buscan conocer nuevas culturas y descubrir destinos únicos. Mientras muchos latinoamericanos emigran a Europa o Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, también existen extranjeros que encuentran en Sudamérica el lugar ideal para establecerse.

Uno de estos casos es el de Christian Grossi, un joven estadounidense de 24 años que ha visitado decenas de países en diferentes continentes. Su experiencia le ha permitido comparar estilos de vida y analizar qué nación ofrece una mejor calidad de vida. Compartió su opinión en un video de TikTok, donde sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es su país favorito en América del Sur para vivir.

¿En qué país de Sudamérica se vive mejor según el estadounidense?

A través de un video en sus redes sociales, Grossi respondió una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores: “¿Cuál es el país en el que vivirías?”. Sin dudarlo, afirmó que país es su destino predilecto en Sudamérica.

“Como ustedes saben, ya no estoy interesado en vivir en Estados Unidos. Para mí simplemente es un lugar donde no quiero vivir, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo…”, mencionó

“Argentina es mi país favorito del mundo por la cultura, la gente, la comida. Honestamente, lo tiene todo. Para los estadounidenses en la cultura que buscan, realmente es hermoso”, afirmó.

El joven resaltó la hospitalidad de los argentinos, la riqueza gastronómica y la diversidad paisajística como aspectos fundamentales de su decisión. Desde la cosmopolita Buenos Aires hasta los majestuosos paisajes de la Patagonia, el país ofrece una combinación de naturaleza, cultura y modernidad difícil de encontrar en otras regiones.

Además, Grossi enfatizó que el costo de vida en Argentina, pese a la inestabilidad económica, es más accesible en comparación con Estados Unidos y Europa, lo que lo convierte en un destino atractivo para viajeros y expatriados.

¿Qué otros países ha visitado?

Su travesía comenzó hace cinco meses en Málaga, España. Desde allí, recorrió países de Europa, África y Asia antes de llegar a Sudamérica. En su lista figuran destinos como Portugal, Marruecos, Grecia, Macedonia, Egipto, Dinamarca, Vietnam, Corea del Sur y Tailandia.

Sin embargo, ninguno lo cautivó tanto como Argentina, donde ha decidido quedarse más tiempo. Su testimonio generó un gran impacto en redes sociales, con miles de usuarios expresando orgullo por su país y otros debatiendo sobre cuál es realmente el mejor destino para vivir en Sudamérica.