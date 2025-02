Trabajadora de limpieza es obligada a revisar basura de baño tras reclamo de clienta: caso genera indignación

Un incidente ocurrido en la tienda Liverpool Satélite en México desató una ola de críticas en redes sociales. Una empleada de limpieza fue obligada a abrir y revisar papeles de baño usados en busca de un anillo que una clienta habría extraviado en el sanitario. El hecho quedó registrado en un video viral en TikTok, donde una mujer que presenció la situación la denunció públicamente.

Trabajadora de limpieza es obligada a revisar basura de baño

En la grabación, se observa a la trabajadora cumpliendo con la orden de su superior, mientras dos clientas esperan los resultados de la búsqueda. La difusión del material generó indignación y fuertes críticas hacia la tienda departamental.

El video viral en TikTok, que dura apenas 14 segundos, fue grabado por una mujer que dijo ser abogada. En las imágenes, la empleada de limpieza aparece revisando la bolsa de basura del baño de Liverpool Satélite, mientras que una de las clientas y otra trabajadora supervisan la situación. “Es una humillación lo que le están haciendo a la señora, y lo voy a subir a redes sociales, porque no le deben hacer esto”, expresó la usuaria que documentó el suceso.

Sin embargo, una de las mujeres presentes respondió de inmediato y negó que se tratara de un acto indignante. Según se menciona en la denuncia, la orden provino de la gerencia de la tienda, quienes obligaron a la trabajadora a revisar la basura para complacer a la clienta afectada. La grabación causó indignación, ya que muchas personas consideran que se trató de una acción denigrante y fuera de las responsabilidades de la empleada.

Reacciones en redes sociales

El caso no tardó en viralizarse, y usuarios de redes sociales criticaron duramente a Liverpool Satélite por la aparente falta de respeto hacia la empleada de limpieza. Muchos argumentaron que la clienta afectada debió buscar su anillo por cuenta propia. Algunas de las reacciones destacadas fueron: "¿Por qué no revisó la mujer que lo perdió? No tenía por qué hacerlo la señora de la limpieza", "Esto es una falta de respeto, deberían denunciar a la tienda", "La gerencia de Liverpool debe responder por este trato indigno".

Otros usuarios aprovecharon la viralización del caso para exponer presuntos casos de acoso laboral en otras sucursales de la tienda. Hasta el momento, Liverpool Satélite no emitió un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.