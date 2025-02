Reynaldo considera que el nivel educativo de los colegios no se compara con la exigencia de la UNI. Foto: composición LR / Enrro24

Elegir Ingeniería Civil es un desafío académico que requiere esfuerzo, disciplina y resistencia desde el primer día. Para muchos estudiantes, los primeros ciclos representan la etapa más exigente, pues marcan la transición de la educación escolar a un nivel superior. Reynaldo, ingeniero civil y egresado del décimo superior de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), sorprendió al revelar cuál fue el curso más difícil de toda su carrera, destacando que lo llevó en el primer ciclo.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de Enrro24, el profesional compartió su experiencia con esta asignatura, que representó un verdadero reto para su generación. Según recuerda, "todos lloraban" debido al nivel de exigencia y complejidad del curso. Sus declaraciones han despertado el interés de aspirantes y estudiantes de ingeniería, quienes buscan conocer más sobre los desafíos que enfrentarán al ingresar a una de las universidades más prestigiosas y exigentes del país.

¿Cuál fue el curso más difícil en Ingeniería Civil?

Aunque Diseño de Puentes lo llevó al examen sustitutorio, Reynaldo no lo considera el curso más complicado de la carrera. "El profesor era excelente y siempre estaba dispuesto a resolver nuestras dudas. Nos decía: 'Pregúntenme, muchachos'. Sin embargo, nadie preguntaba porque supuestamente todos entendían, pero a la hora del examen, todos lloraban", relató.

Para él, el curso más desafiante no fue una asignatura avanzada, sino una materia del primer ciclo: Física 1. "Me costó bastante, realmente fue el curso más difícil que llevé en la carrera", afirmó.

La inesperada reacción del entrevistador

Su respuesta tomó por sorpresa al entrevistador, quien no esperaba esa elección. "Aquí ha venido gente que me ha dicho Mecánica de Fluidos, Tratamiento de Aguas, Biología, Resistencia de Materiales… y tú me dices Física 1. ¡Eres décimo superior y dices que lo más difícil fue Física 1!", expresó asombrado.

El youtuber Emhir Rodríguez reaccionó con sorpresa al escuchar su respuesta. Foto: Enrro24.

¿Con qué nota aprobó Física 1?

Según Reynaldo, la complejidad de este curso radica en que muchos ingresan con conocimientos básicos del colegio, que no son suficientes para el nivel de exigencia de la UNI. "Es un tema de realidades, recién eres 'cachimbo', vienes del colegio con buenas notas y, de pronto, te das cuenta de que las preguntas no son tan fáciles", explicó.

Finalmente, reconoció que Física 1 es uno de los primeros filtros de la carrera, pues muchos estudiantes no logran aprobarlo. "Lo aprobé con las justas, recuerdo… saqué un 11", confesó.