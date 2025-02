Ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es un reto para miles de estudiantes peruanos debido a la alta competitividad de su examen de admisión. La carrera de Medicina, en particular, es una de las más demandadas y difíciles de alcanzar. José Patiño, un joven con grandes aspiraciones, vivió en carne propia esta realidad al intentar ingresar repetidamente durante más de cinco años.

Su historia de perseverancia fue compartida en su canal de YouTube, donde relató su difícil camino hasta lograr su objetivo. Sin embargo, el estudiante nunca se rindió y hoy está en los últimos semestres de la carrera que tanto anhelaba.

Universitario es creador de contenido en YouTube y TikTok. Foto: José Patiño/Facebook

La historia de perseverancia de un alumno que soñaba con Medicina en la UNMSM

Desde que terminó la secundaria, José tenía claro que quería ingresar a la UNMSM. Su interés por la Medicina surgió de experiencias personales significativas que marcaron su vida. Sin embargo, el camino no fue fácil. Durante más de cinco años y seis meses, rindió nueve exámenes de admisión sin éxito. A pesar de haber sido el mejor estudiante de su colegio público desde segundo hasta quinto de secundaria, José enfrentó grandes desafíos en su preparación.

Según él mismo relató, su formación escolar no fue la mejor, lo que le dificultó competir con otros postulantes. "Vengo de un colegio público y la enseñanza no era nada buena, en realidad", explicó en su video de YouTube.

Cada intento fallido significó una prueba de resiliencia. Sin embargo, en lugar de rendirse, utilizó cada experiencia como un aprendizaje, mejorando su estrategia de estudio y afinando sus conocimientos hasta que finalmente consiguió la ansiada vacante en Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿Qué opinaba su padre tras varios intentos fallidos?

El proceso de postulación no solo fue un reto académico para José, sino también una prueba personal. Su familia comenzó a dudar de que pudiera lograr su objetivo, en especial su padre, quien llegó a sugerirle que desistiera y buscara otra opción.

La Decana de América cuenta en la actualidad con 72 escuelas profesionales agrupadas en 20 facultades. Foto: UNMSM

"Yo ya tenía cinco años de preparación y, como entenderán, pues cinco años es cansado, no solamente para el que postula, sino también para la familia. Mi papá ya no quería que postule a San Marcos, quería que postule a otra universidad y mi mamá siempre, por más que no esté de acuerdo, te va a apoyar en lo que tú quieras. Entendía la molestia de mi familia", confesó el joven, dejando en evidencia la presión que sintió durante estos años.

A pesar de las dudas familiares, José siguió firme en su propósito. Su determinación terminó por convencer a su entorno de que su sueño no era un capricho, sino una meta real. Ahora, al encontrarse en los últimos ciclos de Medicina en la UNMSM, su historia se ha convertido en un ejemplo de perseverancia para otros jóvenes que sueñan con ingresar a la universidad.