Influencer Sr. Pollito habló de la pichanga que jugó con Antauro Humala: “No hice contenido en mis redes”

El influencer peruano Sr. Pollito fue invitado al programa Otro MOOD, de La República, donde habló sobre su participación en una pichanga junto a Antauro Humala. Durante la entrevista, el creador de contenido reveló detalles sobre el encuentro y aclaró que no utilizó la experiencia para generar contenido en sus redes sociales.

Sr. Pollito habló sobre la pichanga con Antauro Humala

Durante la entrevista, Sr. Pollito explicó cómo surgió la invitación para jugar fútbol con el líder etnocacerista. Según detalló, no fue un evento planeado como parte de su contenido digital, sino que simplemente fue una convocatoria de otros youtubers. Ante la curiosidad del público sobre por qué no compartió material en sus redes, enfatizó: "No hice contenido en mis redes".

El creador de contenido resaltó que su presencia en la pichanga no tuvo ningún interés político ni mediático, sino que solo fue una invitación a la que decidió sumarse sin mayor intención. A pesar de que el evento pudo un gran impacto en sus plataformas, decidió no convertirlo en parte de su narrativa digital.

Reflexión sobre el contenido viral en Perú

Más allá de la anécdota con Antauro Humala, Sr. Pollito aprovechó la entrevista para analizar la evolución del contenido en redes sociales. Explicó que los formatos cambiaron considerablemente y que, para mantenerse vigente, tuvo que adaptar su enfoque. "Ya no tiene las mismas vistas, todo en redes es así, todo fluctúa", comentó sobre la volatilidad del consumo digital.

El influencer también reflexionó sobre la manera en que las audiencias actuales buscan entretenimiento: "Ya no prima tanto el contenido ni la calidad, sino el formato. Si alguien está en la calle haciendo algo, la gente lo quiere ver, y luego de ahí jala los clips".

En su opinión, los usuarios se quedan más tiempo en transmisiones en vivo con la expectativa de presenciar momentos inesperados.

El origen de 'Sr. Pollito'

Durante la conversación, Sr. Pollito reveló que su peculiar nombre artístico proviene de su infancia. Su apodo nació en el colegio y lo acompañó hasta los 25 años, por lo que decidió adoptarlo para su cuenta de YouTube y TikTok. El influencer también compartió detalles sobre su trayectoria académica. Estudió Administración, aunque no terminó la carrera, pues no sentía pasión por ella. Su interés por la literatura y la filosofía nació hace varios años, cuando comenzó a escuchar podcasts que hacían referencia a libros clásicos.

Desde entonces, fue explorando diferentes géneros hasta construir la identidad de su canal y su personaje "El Mamador", el cual combina humor y difusión cultural. Actualmente, Sr. Pollito crea contenido en TikTok, YouTube e incursionó hace poco en la plataforma de Kick, donde realiza transmisiones en vivo junto a su novia "Patricia". Con un enfoque versátil, sigue explorando nuevas formas de conectar con su audiencia y está nominado en los Premios Luces.