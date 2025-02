Las redes sociales viralizaron la historia de un repartidor que intentó conquistar a una clienta luego de entregarle un pedido. La situación, captada en un video de TikTok, generó millones de visualizaciones y una ola de comentarios sobre la interacción entre ambos. La usuaria @rochiferrer compartió su experiencia con el trabajador de delivery, quien le escribió con una excusa que resultó ser falsa.

El clip, que acumula casi cuatro millones de reproducciones, sorprendió a los usuarios por la inesperada respuesta de la joven.

Intentó enamorar a clienta de delivery

Según relata Rochi en su video viral, el repartidor le pidió su número de documento argumentando que anotó mal al registrar la entrega. Sin dudarlo, ella accedió a proporcionarle la información, creyendo que se trataba de un error legítimo. Sin embargo, poco después recibió un mensaje inesperado donde el hombre confesó su verdadera intención: intentar enamorarla. "De paso aprovecho a decirte que sos muy bonita. No quería incomodarte ni nada, pero te tenía que mandar el mensaje. Era mentira lo del documento", escribió el repartidor, evidenciando que todo había sido un pretexto para iniciar una conversación con ella.

@rochiferrer Tipazo el muchacho no se daba por vencido ♬ sonido original - DjDiexel

Ante la confesión, Rochi respondió de manera educada, pero dejó en claro que estaba casada, esperando que con eso terminara la interacción. No obstante, el repartidor no se dio por vencido e insistió con una pregunta que sorprendió a todos: "¿Pero felizmente casada o solo casada?". La joven, demostrando ingenio y paciencia, decidió poner fin al diálogo con una respuesta contundente: le envió una foto junto a su esposo. La imagen no dejó lugar a dudas y provocó la inmediata retirada del repartidor, quien solo alcanzó a responder con un escueto saludo antes de dar por finalizada la conversación.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

El video viral de TikTok no tardó en generar cientos de reacciones. Mientras algunos usuarios destacaron la confianza del repartidor, otros elogiaron la reacción ingeniosa de la joven al manejar la situación con astucia. "Encaró. Persistió. Fue respetuoso. La rompió", comentó un usuario. Otro agregó en tono de broma: "1% de probabilidades, 99% de fe".

También hubo quienes se centraron en la imagen del esposo: "La cara del marido re sonriente me destruye. Eso es un hombre seguro y una relación feliz" y "Ahora me pregunto si estoy felizmente casada o solo casada" fueron algunos de los comentarios más populares.