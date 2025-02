Los supermercados en Perú pueden ser un destino inesperado de sorpresas para los turistas, especialmente cuando encuentran diferencias notables con los establecimientos de su país de origen. Un joven español compartió en TikTok su asombro tras visitar una tienda en Lima y descubrir que algunos productos contaban con sistemas de seguridad para evitar robos.

El video, publicado en la cuenta @silviaygrabiel, rápidamente se viralizó en la plataforma china. En la grabación, el extranjero recorre el supermercado Tottus y expresa su sorpresa al notar que ciertos artículos, como cortes de carne, llevan dispositivos de seguridad similares a los usados en productos electrónicos.

La venta de cerveza en cajas también lo sorprendió. Foto: TikTok

Extranjero se lleva sorpresa en supermercado de Perú

Mientras exploraba los pasillos del supermercado en Perú, el joven español observó varios aspectos que le llamaron la atención. Uno de ellos fue la gran cantidad de cajas de cerveza en exhibición, algo poco común en España, donde la venta de licores suele presentarse en envases individuales y no en grandes volúmenes. Sin embargo, lo que más lo impactó fue encontrar carne empacada con seguros antirrobo, una medida implementada en algunos supermercados para reducir el hurto de productos costosos.

El turista quedó desconcertado al ver que los trozos de carne refrigerados tenían dispositivos de seguridad en sus empaques, lo que desató un debate sobre las diferencias en las estrategias de prevención de robos entre ambos países.

Además, otro detalle que captó su atención fue la extensa variedad de salsas y condimentos peruanos, desde ají rocoto hasta crema de ají, una característica de la cultura gastronómica del país sudamericano.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

El video del turista español generó cientos de comentarios en TikTok, donde los usuarios compartieron sus propias experiencias con medidas de seguridad en distintos países. Algunos explicaron que estos sistemas no solo se implementan en productos cárnicos, sino también en otros artículos como mantequilla, champús y cosméticos en ciertas zonas de Perú.

Algunas de las reacciones más destacadas fueron: "En Venezuela no ponen seguro en los supermercados", "Eso depende del distrito, en algunos supermercados de Huánuco también ponen seguros en champús y cremas", "En España he visto alarmas en productos como pilas y máquinas de afeitar", "La seguridad en los supermercados cambia según la zona, no en todos ponen estos dispositivos".