"Tienes una buena pareja y compañera, no le pidas nada mas a la vida", resaltaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

En medio del creciente debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, un video de TikTok conmovió a millones de usuarios en redes sociales. En la grabación, un joven mexicano le pregunta a su novia estadounidense qué haría si las autoridades migratorias lo deportaran a México. Sin dudarlo, ella responde con una declaración de amor inquebrantable: “Vendo todo y voy contigo”.

El video, compartido por la cuenta de Juan (@juan_pv10), rápidamente se hizo viral, acumulando millones de vistas y comentarios. La historia de esta pareja generó diversas reacciones, desde mensajes de admiración hasta debates sobre la difícil situación que enfrentan muchas familias debido a las deportaciones.

Mexicano le pregunta a su novia estadounidense qué haría si lo deportan

En la grabación, Juan le plantea una pregunta hipotética a su pareja, Kayla, quien es de nacionalidad estadounidense. “Güera, tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasaría si Migración me agarra?”, pregunta el joven, refiriéndose a la posibilidad de ser detenido por las autoridades migratorias.

La respuesta de Kayla no se hace esperar y sorprende con su contundencia. “Voy a Migración y te busco”, relató. Sin embargo, al insistirle en la pregunta, ella reafirma su compromiso con él: “Si te mandan a México, vendo todo y voy contigo. No me importa lo que tenga que pasar, yo te voy a encontrar”.

El video no solo muestra el amor y la lealtad entre ambos, sino que también evidencia la incertidumbre que muchas parejas mixtas viven en Estados Unidos debido a las políticas migratorias.

Actualmente, miles de migrantes enfrentan procesos de deportación, lo que pone en riesgo la estabilidad de sus familias. Kayla también menciona que está dispuesta a dejar atrás su estilo de vida en Estados Unidos sin pensarlo dos veces. “Ya no quiero hamburguesas, quiero enchiladas, quiero tacos”, asegura con entusiasmo, demostrando su interés en la cultura mexicana y su deseo de estar al lado de su pareja sin importar el país en el que se encuentren.

Estadounidense opinó sobre la migración en Estados Unidos

Además de declarar su amor por Juan, Kayla aprovechó el momento para expresar su opinión sobre la migración en Estados Unidos. En el video, critica las deportaciones y cuestiona la política migratoria, especialmente en lo que respecta a la administración de Donald Trump. “Los migrantes son la base. ¿Quién va a trabajar si se van?”, comenta, haciendo referencia al papel fundamental de la comunidad latina en la economía estadounidense. Este comentario resonó entre los internautas, ya que la migración en Estados Unidos sigue siendo un tema controversial.

Durante la administración de Donald Trump, se implementaron medidas más estrictas contra los migrantes, incluyendo redadas masivas y deportaciones aceleradas. El caso de Kayla y Juan refleja la realidad de muchas parejas mixtas que viven con el temor constante de la deportación.