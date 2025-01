Un video publicado en TikTok generó miles de reacciones al mostrar a una influencer exigiendo que le cambiaran un plato en un restaurante porque estaba frío. Según la joven, la comida perdió su temperatura porque pasó más de 30 minutos realizando contenido para sus redes sociales.

El incidente fue registrado por otro cliente, y el video se viralizó rápidamente, acumulando más de 81 mil reacciones en pocas horas.

Clip acumula cientos de visualizaciones. Foto: TikTok

Influencer pide cambiar plato frío

En el video, la influencer, cuyo nombre no fue revelado, se queja ante la mesera del restaurante. “¿Perdón, me puedes traer un nuevo plato? Creo que se enfrió mientras tomaba fotos”, dijo la joven. Sin embargo, la mesera respondió que el plato había sido servido hacía más de media hora.

Ante la negativa, la creadora de contenido insistió: “Soy una tiktoker, estaba grabando videos, pero está frío ahora. No voy a comer este plato”. La respuesta de la trabajadora fue contundente y directa: “No importa si eres una tiktoker, eres una persona normal como todos los demás. Si deseas un nuevo plato, tendrás que pagarlo”.

El incidente, ocurrido en un restaurante cuya ubicación tampoco fue revelada, desató un tenso intercambio entre la influencer y la mesera. La joven insistía en que no debería pagar por un segundo plato, argumentando que su estatus como creadora de contenido le daba ciertos privilegios.

@notibomba ¿Qué harían en una situación como esta?🙄Una “influencer” estadounidense conocida como Winta Zesu, exige a la mesera de un restaurante que le cambie la comida que pidio hace 30 minutos, porque ya se habia enfriado 😒 Cabe recalcar que la incomoda situación podria ser verdadera o actuada. ¿Qué opinan? #notibomba #restaurante #influencer #tiktoker ♬ original sound - NB

“¿Cómo soy una persona normal si soy una tiktoker? No voy a pagar por dos platos, solo por uno. Estoy segura de que no sabes quién soy”, exclamó, visiblemente molesta. Sin embargo, la mesera no cedió ante las exigencias de la joven. En un momento que muchos usuarios aplaudieron en redes sociales, la trabajadora respondió: “Si no puedes pagarlo, solo dilo. No tienes que crear todos estos escenarios falsos”.

La respuesta puso fin a la discusión, pero el video del momento se viralizó en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter, generando un intenso debate sobre los privilegios percibidos por algunos influencers y la responsabilidad que tienen como figuras públicas.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

El video acumuló miles de comentarios y abrió el debate sobre el comportamiento de los creadores de contenido en espacios públicos. Muchos usuarios criticaron el egocentrismo de la influencer y otros aplaudieron la postura de la mesera. “Egocentrismo en su máxima expresión”, comentó un internauta, mientras que otro señaló: “Por gente así, las personas piensan que todos los creadores de contenido somos iguales”.

Por otro lado, algunos defendieron el derecho de la influencer a pedir un plato nuevo, argumentando que los restaurantes deberían adaptarse a las necesidades de sus clientes, independientemente de las circunstancias. Sin embargo, estas opiniones fueron minoría frente a la ola de críticas hacia la joven.