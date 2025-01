El popular restaurante de mariscos 'Mi Barrunto' se encuentra nuevamente en el ojo público debido a críticas relacionadas con el precio de sus platos, en especial el costo de su ceviche, que alcanza los S/55. Ante los cuestionamientos, el chef y dueño del local, Augusto Sánchez Aranda, decidió brindar una explicación sobre los motivos que justifican esta tarifa, señalando que no solo se trata de un plato de comida, sino de toda una experiencia para los clientes.

Dueño de 'Mi Barrunto' resalta las ventajas de comer en su restaurante

En una entrevista con el canal de Antony Palacios en TikTok, Augusto Sánchez detalló las razones detrás del precio de su ceviche, defendiendo que los costos van más allá de los ingredientes.

Dueño de Mi Barrunto defendió el precio de ceviche en su restaurante. Foto: @antonypalacios94/ TikTok

"El valor de marca quiere decir todo lo que le da esa empresa o marca al usuario o al cliente. Yo me puedo comprar un ceviche a S/20, pero me voy a 'Mi Barrunto' a comprarme uno de S/55 porque me da mi yarda de cumpleaños (vaso grande de cerveza), porque me cantan en mi mesa, porque veo a un artista a mi lado comiendo, porque es grandazo, siempre hay mesas, hay 600 mesas. Porque me voy a encontrar con Augusto, con Lucho o con Jhonatan y voy a conversar, o sea, esos valores agregados hacen que lleguemos a S/55", explicó Sánchez, destacando la experiencia que su restaurante ofrece.

El video rápidamente se viralizó, y mientras algunos usuarios respaldaron la explicación del chef, otros consideraron que su respuesta no abordaba aspectos clave como la calidad de los insumos.

Usuarios reaccionan sobre 'Mi Barrunto'

Varios internautas mencionaron que esperaban escuchar detalles sobre el pescado utilizado o la frescura de los productos. Sin embargo, Augusto defendió que el precio también incluye elementos como la atención personalizada, la amplitud del local y los detalles que hacen de 'Mi Barrunto' un lugar único para sus visitantes. La reacción de los usuarios estuvo dividida.

Ceviche 'Cuevita' en 'Mi Barrunto. Foto: Mi Barrunto/ Facebook

Algunos coincidieron en que la experiencia es lo que diferencia a 'Mi Barrunto' de otros restaurantes: “Así es cuando la empresa trabaja bien su identidad y obviamente su atención es superbuena, la gente no paga solo por el ceviche, sino por la experiencia”.

Sin embargo, otros cuestionaron su enfoque: “Pensé que diría que los insumos son los mejores, pero habló más de los shows y los famosos”.