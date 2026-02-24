HOYSuscripcion LR Focus

Canal de YouTube Zentral Studio se pronuncia tras denuncia de agresión contra tiktoker Valentino: "Tomaremos las decisiones pertinentes"

El streaming de El Zein, al que pertenece Valentino Palacios, señaló que esperarán a actuar de acuerdo con los resultados de la investigación. Asimismo, reiteraron que en el podcast no se justifican ni se promueven hechos de agresión.

Podcast donde trabaja Valentino se pronuncia tras denuncia de agresión contra el influencer.
Podcast donde trabaja Valentino se pronuncia tras denuncia de agresión contra el influencer. | Foto: composición LR

El tiktoker Valentino Palacios se encuentra en medio de una polémica luego de ser denunciado por una presunta agresión contra Zamira Grados a la salida de una discoteca en Ventanilla. Según relataron los familiares de la joven en el streaming Q'Bochinche, el incidente habría derivado en una fractura de tobillo, por lo que permanece hospitalizada y será sometida a una intervención quirúrgica.

Ante el anuncio, el canal de YouTube Zentral Studio, streaming en el que participa como conductor el influencer peruano, se pronunció sobre la denuncia contra Valentino Palacios y señaló que tomarán las medidas correspondientes una vez que los hechos se esclarezcan y se cuente con información clara y verificada sobre el caso.

PUEDES VER: Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

lr.pe

"En Zentral Studio no apoyamos, promovemos ni justificamos ningún tipo de violencia, bajo ninguna circusntancia (...) Somos conscientes de que actualmente existen distintas versiones sobre lo ocurrido. Precisamente por ello, consideramos actuar con prudencia y responsabilidad, permitiendo que los hechos se esclarezcan (...) Como equipo, estamos atentos a lo que corresponda y tomaremos las decisiones pertinentes cuando se cuente con información clara y verificada", se lee en el comunicado.

Comunicado de Zentral Studio sobre caso de denuncia por agresión contra Valentino Palacios. Foto: captura Instagram

Comunicado de Zentral Studio sobre caso de denuncia por agresión contra Valentino Palacios. Foto: captura Instagram

Influencer Valentino niega haber ocasionado fractura a joven en Ventanilla

A través de su cuenta de TikTok, Valentino Palacios se defendió de las acusaciones en su contra y afirmó que el altercado se produjo cuando intentó intervenir para calmar una discusión en la que estaba involucrado su hermano. Según su versión, aseguró que en ningún momento propinó patadas a la joven ni causó algún tipo de lesión ósea.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino Palacios abandona podcast en vivo tras denuncia por agresión en Ventanilla

lr.pe

Además, precisó que, tras conocer el diagnóstico médico de la joven, quien permanecía hospitalizada por una fractura, decidió comunicarse con ella para apoyarla economicamente, pese a recalcar que no fue el causante de dicha fractura.

"Yo en ningún momento patee a alguien. No rompí costillas, ni huesos y no fracturé el pie a nadie. Cuando nos esteramos de las lesiones, yo y mi familia nos pusimos en contacto con ella para querer apoyarla, pese a que yo no le había ocasionado. La comunicación fue por varios días, pero hace días hubo un silencio por parte de la familia y ahora entiendo el por qué de ese silencio", comentó Valentino.

