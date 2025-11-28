El streamer español, Ibai Llanos, se encuentra de visita en Perú a raíz de una pequeña gira por diversos países en Latinoamérica, previamente anunciada. El famoso creador de contenido viene realizando una serie de actividades en nuestro país, entre los que destacó su aproximación al restaurante El Chinito, conocido principalmente por su pan con chicharrón. Precisamente, este plato fue elegido como el ganador del Mundial de Desayunos, organizado por Llanos, quien prometió que entregaría al país ganador la Sartén de Oro, trofeo de esta singular competición.

Muchos usuarios asociaron la visita del influencer al emblemático local gastronómico para hacerle entrega del distintivo, como un representante de esta preparación. Sin embargo, Ibai aseguró que ya hizo entrega del trofeo a otra persona en el país.

Ibai Llanos entregó la Sartén de Oro del Mundial de Desayunos

En una entrevista para 'Desvelados', Ibai Llanos aseguró que ya hizo entrega de la Sartén de Oro, que simboliza la victoria del Pan con Chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos, pero no reveló quien fue el representante al que eligió para que ostente el trofeo: "Ya lo veréis. Creo que lo he entregado a una persona especial".

El streamer adelantó que la entrega está documentada y podrá ser vista en las redes sociales pronto. Además, indicó que tomó la decisión por los comentarios que varios compatriotas habían dejado en las publicaciones respectivas del Mundial de Desayunos.

"Se impactó mucho, creo que no se lo esperaba. Le hablé por privado y le dije que había pensado en él porque tenía varias opciones de comentarios que me habían dejado los peruanos sobre qué hacer con la Sartén de Oro. Al final dije que esta persona se lo tiene que llevar", expresó el influencer español.

Ibai Llanos probó el pan con chicharrón en su visita al Perú

Ibai Llanos causó revuelo en redes sociales tras aparecer en un video de TikTok visitando El Chinito, el restaurante tradicional del Centro de Lima famoso por su emblemático Pan con Chicharrón. Durante su paso por el establecimiento, el reconocido streamer español no solo degustó este famoso sánguche —que obtuvo el título del Mundial de Desayunos, sino que también compartió el momento con sus seguidores, generando una ola de reacciones en distintas plataformas.

El popular creador de contenido estuvo aproximadamente una hora en el lugar, tiempo en el que incluso se animó a participar en la preparación del clásico desayuno limeño. Al probar el platillo, destacó de inmediato la combinación de sabores e ingredientes, lo que reafirmó la fama internacional que ha alcanzado este manjar peruano entre los usuarios de internet.

Ibai Llanos visita a un streamer peruano en un cerro del Cono Norte

Ibai Llanos protagonizó otro momento inesperado al dirigirse hasta la vivienda de Koirandoshil, un joven creador de contenido peruano que reside en una zona de difícil acceso ubicada en el Cono Norte de Lima. Para llegar al lugar, el streamer tuvo que ascender numerosas escaleras y recorrer un camino empinado que conduce a la parte alta de un cerro.

Ya en la casa del tiktoker, ambos conversaron sobre los retos que implica crear contenido desde una zona tan alejada, así como sobre la trayectoria y motivación del joven peruano en las redes sociales. Impactado por el recorrido, Ibai expresó: “¿Cuántas escaleras son, Koiran? ¿Tú cuántas crees? ¿Unas 400? Es que mira... ¿Qué hacéis con el tema? Cuando hay que subir bolsas y hacer cosas, esto es una falta de regular”, dejando en claro su asombro por la dificultad del acceso al lugar.