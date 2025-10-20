Ibai Llanos anunció que pisará suelo peruano en noviembre de 2025 y espera el mejor lugar para comer el pan con chicharrón. | Foto: Composición LR/Ibai Llanos.

Ibai Llanos anunció que pisará suelo peruano en noviembre de 2025 y espera el mejor lugar para comer el pan con chicharrón. | Foto: Composición LR/Ibai Llanos.

Ibai Llanos, el popular streamer y youtuber español, ha sorprendido a todos sus seguidores al anunciar que viajará al Perú con una misión muy clara: ¡probar el famoso pan con chicharrón! Sí, ese desayuno que conquistó el título del ‘Mundial de Desayunos’ y dejó a más de uno con antojo.

A través de su cuenta oficial en TikTok, Ibai comentó que ya está preparando las maletas y que no descansará hasta darle el primer mordisco al pan crujiente con su respectiva porción de camote y salsa criolla. "El pan con chicharrón, lo probaré en Perú, por fin". Su video ya ha causado sensación luego del ‘Mundial de desayunos’, por ello, también se animó a solicitar recomendaciones para conocer muchas parte del Perú.

Ibai Llanos confirma que llega al Perú y anuncia que por fin probará el pan con chicharrón en territorio nacional

El conocido streamer, Ibai Llanos, confirmó que visitará el Perú durante noviembre, esto porque anda de gira por países de Latinoamérica y uno de sus destinos es este país. “El mes que viene estaré en Perú, un lugar del que he recibido muchísimo apoyo los últimos meses”.

Precisamente, luego de la viralización del ‘Mundial de desayunos’, donde el pan con chicharrón quedó en primer lugar, Ibai Llanos, comunicó que lo primero será probarlo en territorio nacional. Para ello, consultó sobre a qué lugar debería ir a comer ese delicioso desayuno. “Peruanos y peruanas nos vemos el mes que viene. El pan con chicharrón, lo probaré en Perú, por fin”.