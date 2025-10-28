Youtuber 'Chiquiwilo' revela cuáles serían los términos del acuerdo de 'Todo Good' con conductores de 'Good Time': "Todos sabian"
Creador de contenido 'Chiquiwilo' afirma que la cancelación de 'Good Time' no implicaría pérdidas para José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao'.
El youtuber 'Chiquiwilo' sorprendió a sus seguidores al revelar nuevos detalles sobre el acuerdo que existía entre el canal 'Todo Good' y los conductores del podcast 'Good Time'. Como se sabe, el programa de streaming dejó de emitirse y dejó en la incertidumbre a sus seguidores. Al respecto, el creador de contenido aclaró que este cambio no representaría una pérdida para el youtuber José Luis Rodríguez, 'Pelao'.
'Chiquiwilo' sobre final de 'Good Time': "No es un producto del 'Pelao'"
Durante la emisión de su podcast 'TQS', el youtuber Carlos Venegas Velarde, más conocido como Chiquiwilo, aclaró que este cambio en la programación del canal 'Todo Good' no representaría una pérdida para el 'Pelao'.
"Pero es que todos sabían que 'Good Time' no es un producto del 'Pelao'. No es un producto del ‘Pelao’, yo quiero que ustedes eso lo entiendan porque la gente está pensando que el ‘Pelao’ perdió. Nunca pierde ese 'siniestro'. Ha sido algo independiente, han hecho un acuerdo, que es diferente", describió.
De esta forma, el youtuber Chiquiwilo manifestó que es muy probable que José Luis Rodríguez tenga otros proyectos en mente tras el estreno de un nuevo set. De otro lado, hizo un llamado a Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren para que expliquen los verdaderos motivos de su salida del canal 'Todo Good'. "Están invitados. Laura, Mario, Gerardo, están invitados a 'TQS'. Si quieren venir, las puertas están abiertas. Es un espacio chiquito, humilde, no tenemos pantallas, pero hay mucho cariño aquí", comentó el youtuber.
¿Por qué finalizó 'Good Time'?
El podcast 'Good Time', conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, se convirtió en uno de los espacios más vistos del canal ‘Todo Good’. Este programa era producido por el productor Abneer Robles, quien tiene experiencia en 'Esto es guerra' y 'No somos TV'. Se tenía previsto su emisión desde el nuevo set del canal de YouTube, pero no se llegaron a acuerdos.
Al respecto, los conductores compartieron una extensa publicación en Instagram, donde dejaron entrever que lo mejor 'era cortar por lo sano'.