A varios días del fin del podcast 'Good Time' en el canal de YouTube 'Todo Good' se están generando varias reacciones en redes sociales. Una de ellas es del youtuber Josué Barbarán, parte de la producción de dicho canal, quien lanzó una indirecta hacia Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe'. El creador de contenido comentó que esperó hasta el último para apoyar en la emisión de 'La Manada', nuevo espacio digital que se transmite en TikTok por los exconductores de 'Good Time'.

Ezio de ‘Todo Good’ decepcionado con Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren

Durante una transmisión, la pareja de Ezio comentó que el youtuber habría tenido la intención de apoyar a Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren. Como se recuerda, los exconductores revelaron sus deseos de contactarse con sus seguidores a través de una transmisión en TikTok que titularon 'La Manada'. Al parecer, Josué Barbarán esperó ser contactado; sin embargo, esto no se dio hasta varias horas después, cuando el productor Abneer Robles tuvo problemas para transmitir en la plataforma china y le pidió apoyo, pero ya era tarde.

"Por eso les salió como les salió", comentó Ezio sobre los incidentes técnicos que tuvieron los exconductores de 'Good Time'. De otro lado, el youtuber manifestó que el anuncio de una transmisión por parte de Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren fue muy apresurado y que posiblemente emitir contenido en TikTok no sería lo adecuado debido a las restricciones.

¿Por qué dejó de emitirse 'Good Time' en el canal 'Todo Good'?

El programa digital 'Good Time' dejó de emitirse en el canal de YouTube 'Todo Good' pese a que alcanzaba picos de hasta 20.000 conectados. La medida fue anunciada por el youtuber José Luis Rodríguez, 'Pelao', quien comentó algunos desacuerdos. Por su parte, Mario Irivarren expresó que desde hace mucho antes hubo varias tensiones internas con el equipo del canal y decidieron 'cortar por lo sano'. Descartó que haya sido un tema político o económico.