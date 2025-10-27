Canal 'Todo Good' estrena set y conductores reaccionan: "Nunca había visto esto en mi vida"

El canal 'Todo Good' sorprendió a sus seguidores con una transmisión ininterrumpida de YouTube en la que presentó su nuevo set, marcando así el inicio de una nueva etapa. Los conductores José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao', y Antonio Crespo Galán, popularmente llamado 'Furrey', fueron los encargados de mostrar las instalaciones. Así también se anunció el fin del podcast 'Good Time'.

Canal 'Todo Good' muestra su nuevo set

Durante la emisión de 'Todo Good' en YouTube, se unió también Anthony Alencastre, más conocido como 'Tonino', quien no ocultó su asombro ante la tecnología y el diseño del nuevo estudio. "Nunca había visto esto en mi vida", exclamó emocionado, destacando la calidad visual y técnica que caracteriza esta nueva etapa del canal.

La reacción del equipo reflejó el entusiasmo por este importante paso en la evolución del proyecto. Por su parte, 'Pelao' comentó que la renovación del set es el resultado de meses de trabajo y planificación, enfatizando la inversión detrás de cada detalle. "Cada cosa que hemos hecho es una inversión, no solo es un nuevo estudio, es una nueva fase en todo", señaló.

Por último, José Luis Rodríguez, 'Pelao', también recordó los inicios del canal 'Habla Good', donde 'Furrey' fue uno de los primeros que se sumó al proyecto. Recordó la etapa donde transmitían desde sus hogares durante la pandemia.

Podcast 'Good Time' no fue incluido en nuevo proyecto de 'Todo Good'

El podcast 'Good Time', conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe y dirigido por Abneer Robles, llegó a su fin tras el anuncio del nuevo proyecto y set tecnológico del canal 'Todo Good', marcando así el inicio de una nueva etapa en su programación. El espacio, que se ganó un público, no fue incluido en esta renovación.

Sobre la decisión, José Rodríguez, conocido como 'Pelao', explicó que no se llegó a acuerdos. "Esta nueva fase requería algunos nuevos compromisos, y partes de esos compromisos, con el proyecto de 'Good Time' van a ser que ya no va a seguir transmitiéndose. Yo les doy gracias", comentó.