HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Canal 'Todo Good' estrena set y conductores reaccionan: "Nunca había visto esto en mi vida"

La presentación del nuevo set fue realizado por los youtubers José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao', y Antonio Crespo, 'Furrey'.

José Luis Rodríguez y Antonio Crespo muestran las instalaciones en transmisión en YouTube.
José Luis Rodríguez y Antonio Crespo muestran las instalaciones en transmisión en YouTube. | Foto: Todo Good/YouTube

El canal 'Todo Good' sorprendió a sus seguidores con una transmisión ininterrumpida de YouTube en la que presentó su nuevo set, marcando así el inicio de una nueva etapa. Los conductores José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao', y Antonio Crespo Galán, popularmente llamado 'Furrey', fueron los encargados de mostrar las instalaciones. Así también se anunció el fin del podcast 'Good Time'.

Canal 'Todo Good' muestra su nuevo set

Durante la emisión de 'Todo Good' en YouTube, se unió también Anthony Alencastre, más conocido como 'Tonino', quien no ocultó su asombro ante la tecnología y el diseño del nuevo estudio. "Nunca había visto esto en mi vida", exclamó emocionado, destacando la calidad visual y técnica que caracteriza esta nueva etapa del canal.

PUEDES VER: Curwen arremete contra Carlos Orozco y asegura que “se hace del pueblo”: “¿Quién pagó tu universidad?”

lr.pe

La reacción del equipo reflejó el entusiasmo por este importante paso en la evolución del proyecto. Por su parte, 'Pelao' comentó que la renovación del set es el resultado de meses de trabajo y planificación, enfatizando la inversión detrás de cada detalle. "Cada cosa que hemos hecho es una inversión, no solo es un nuevo estudio, es una nueva fase en todo", señaló.

Por último, José Luis Rodríguez, 'Pelao', también recordó los inicios del canal 'Habla Good', donde 'Furrey' fue uno de los primeros que se sumó al proyecto. Recordó la etapa donde transmitían desde sus hogares durante la pandemia.

Podcast 'Good Time' no fue incluido en nuevo proyecto de 'Todo Good'

El podcast 'Good Time', conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe y dirigido por Abneer Robles, llegó a su fin tras el anuncio del nuevo proyecto y set tecnológico del canal 'Todo Good', marcando así el inicio de una nueva etapa en su programación. El espacio, que se ganó un público, no fue incluido en esta renovación.

Sobre la decisión, José Rodríguez, conocido como 'Pelao', explicó que no se llegó a acuerdos. "Esta nueva fase requería algunos nuevos compromisos, y partes de esos compromisos, con el proyecto de 'Good Time' van a ser que ya no va a seguir transmitiéndose. Yo les doy gracias", comentó.

Notas relacionadas
'Pelao' anuncia el fin de ‘Good Time’ en canal de Youtube ‘Todo Good’: "No hemos llegado a acuerdos"

'Pelao' anuncia el fin de ‘Good Time’ en canal de Youtube ‘Todo Good’: "No hemos llegado a acuerdos"

LEER MÁS
Phillip Chu Joy publica foto del set desmontado de Todo Good y usuarios le hacen singular pedido: "Sortea una pared"

Phillip Chu Joy publica foto del set desmontado de Todo Good y usuarios le hacen singular pedido: "Sortea una pared"

LEER MÁS
'Habla Good' critica a Alejandra Baigorria por comentarios sobre marchas: "Estamos en todo el derecho"

'Habla Good' critica a Alejandra Baigorria por comentarios sobre marchas: "Estamos en todo el derecho"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

LEER MÁS
Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

LEER MÁS
Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

LEER MÁS
Anuncian cierre de podcast 'Good Floro' y Curwen reacciona: "¿Cómo es posible que hayan tardado tanto?"

Anuncian cierre de podcast 'Good Floro' y Curwen reacciona: "¿Cómo es posible que hayan tardado tanto?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Streamers

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Carlos Orozco arremete contra el tiktoker Lemon Pay y cuestiona su polémico trato hacia los adultos mayores: ''Perverso''

Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025